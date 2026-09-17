La jornada se presentará estable, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La temperatura subirá durante la tarde y recién hacia la noche podrían sentirse algunas ráfagas más intensas.

Comodoro tendrá un jueves agradable, sin lluvias y con una máxima de 16°C

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 17 de septiembre una jornada agradable y sin lluvias, con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C durante la tarde.

La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 8°C. El viento soplará del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán en cuanto a temperatura. Durante la tarde se esperan 16°C, cielo mayormente nublado y viento leve a moderado del sector norte, en una jornada que se mantendrá seca y estable.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 10°C y continuará el cielo mayormente nublado. En ese momento podrían volver a sentirse algunas ráfagas más intensas, con registros estimados entre 51 y 59 kilómetros por hora.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante todo el día, por lo que se espera un jueves tranquilo y agradable, especialmente durante la tarde.