Despidieron a 90 empleados de una compañía de ropa deportiva y piden ayuda

El personal de la compañía Mega Sports recurrió este martes a los medios de comunicación para denunciar los despidos de alrededor de 90 personas a quienes sus empleadores les inventaron motivos para desvincularlos sin pagar indemnizaciones.

La crisis de consumo le habría jugado en contra a la firma detrás las tiendas de artículos deportivos Mega Sports, Factory Deportivo y Shopping Deportivo, al punto tal que la firma entró en concurso preventivo de quiebra, pero el modo en que resolvieron su presupuesto fue devastador para sus ahora exempleados.

El testimonio de uno de los despedidos por Mega Sports

Matías, que trabajó hasta mayo para la firma y tenía 16 años de antigüedad, explicó al canal C5N que "inventaron causas para ir a juicio, están haciendo un vaciamiento de la empresa para no pagarlos si salen". El hombre, que ahora trabaja como chofer de Uber para mantener a sus cuatro hijas menores de edad, explicó que la empresa ni siquiera abonó la liquidación final por los días trabajados.

Como él, un grupo de empleados se reunió este martes frente a las oficinas comerciales de Mega Sports, en Cabildo 1950, Belgrano, para reclamar sus indemnizaciones y visibilizar el conflicto, que habría comenzado en diciembre de 2025.

Hoy la empresa está en manos de una mujer identificada como Carolina Gacio, pero otro de los exempleados presentes en Belgrano mencionó a un tal Guillermo Castro como encargado de confirmar los despidos como una "decisión de arriba".

Sergio, que tenía 10 años de antigüedad y fue echado hace poco, relató la instancia en la que un grupo de 30 empleados logró que le pagaran la indemnización a un colega despedido, pero ese fue un caso aislado.

"La gente está dormida, ése es el tema. Porque somos 90 familias sin trabajo y acá hoy hay 14 personas. Es la preocupación, que la gente no reacciona y esto va a seguir pasandoy en algún momento va a colapsar. Pero la gente se tiene que hacer escuchar, tiene que hablar. No es común esto", mencionó Sergio.

"Ha pasado esto, pero en el momento en que en la empresa estaba el padre se arreglaba de otra manera. No se despedía a la gente con causa. No se despedía sin pagarle nada, se arreglaba de otra manera. La empresa era otra cosa. Hoy la empresa está desestabilizada y no te paga", señaló.

Otro de los damnificados, que tenía 27 años de antigüedad, fue echado en enero de 2026 "por un crédito que hice mal", como relató a C5N. La empresa ni siquiera le pagó el sueldo de diciembre de 2025 ni el medio aguinaldo.

A Germán, que tenía 20 años de antigüedad, lo echaron en mayo de 2026 por un supuesto faltante de stock en una sucursal donde nunca trabajó, y fue él quien aclaró que hoy el negocio "está intervenido por un síndico, está en concurso preventivo".

"Hoy en día deben tener 26 o 27 locales abiertos", señaló.

Tamara fue echada en mayo con excusas como "la falta de respeto" cuando tenía 11 años de una trayectoria sin problemas, y aseguró que "encima con la presión que teníamos para vender, con las comisiones".

La mujer está haciendo changas, como sus compañeros, pero subrayó que tiene costos de vida, como el aquiler, que no entienden de respuestas.

Sergio mencionó un panorama igual al señalar que "buscar trabajo es prácticamente imposible".

"A mí me echaron, tengo un hijo recién nacido y pago un alquiler de casi $900.000. Estoy en el horno. Detrás de cada despido hay una familia, hijos, alquileres y gastos que no esperan a que la empresa decida pagar", convino.