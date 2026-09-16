La nueva víctima fatal tenía 30 años e iba con su pareja

El hombre falleció en el Hospital Regional luego de ser atacado en la escalera de Alsina y Misiones.

Un hombre de 30 años murió luego de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque ocurrido cerca de la medianoche del martes en el barrio Pietrobelli. El hecho se registró en la zona conocida como el Balcón del Paraíso y, de confirmarse su carácter homicida, se trataría del duodécimo homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año, el segundo del mes de septiembre.

Según el informe de la Comisaría Seccional Segunda, el ataque ocurrió pasadas las 23:30 en avenida Alsina y Misiones. Un llamado alertó a la guardia policial sobre detonaciones de arma de fuego y, al arribar los efectivos, encontraron a una multitud concentrada en la escalera de la parte alta.

En el tercer descanso de la vía peatonal se encontraba inconsciente I. L. G. (30), quien presentaba una herida de bala en la cabeza y aún tenía leves signos vitales. Una ambulancia del servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al momento del ataque, la víctima se encontraba junto a su pareja, quien no sufrió lesiones. De acuerdo con las primeras declaraciones brindadas a los efectivos, la mujer señaló que un sujeto habría atacado directamente a su pareja. Por el momento, no se establecieron los motivos ni las circunstancias que desencadenaron la agresión.

Tras el hecho se desplegó un importante operativo policial para preservar la escena y garantizar el trabajo de los peritos. Intervinieron efectivos de la Guardia de Infantería y de la División Canes, mientras personal de Policía Científica realizó las diligencias correspondientes.

En el lugar también se hicieron presentes la fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal, Natalia Gómez; autoridades de la Unidad Regional, encabezadas por los comisarios mayores Cristian Mulero y Andrés Ávila; y personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), bajo las órdenes del subcomisario Javier Orellano.

La investigación se encuentra en curso y los efectivos de la DPI trabajan junto al Ministerio Público Fiscal en el relevamiento de testimonios y la búsqueda de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable del ataque.

El cuerpo de la víctima quedó supeditado a la realización de la autopsia judicial correspondiente.

Fuente: El Comodorense