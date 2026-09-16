Investigan posible homicidio en el Balcón del Paraíso

El hecho ocurrió durante los últimos minutos del martes en el barrio Pietrobelli. La víctima sería un hombre identificado con las iniciales G. I.

Un hombre adulto habría sido asesinado de un disparo en la cabeza durante los últimos minutos del martes en la zona conocida como Balcón del Paraíso, en el barrio Pietrobelli.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se produjo en ese sector y, tras conocerse lo ocurrido, se desplegó un importante operativo policial para intervenir en la escena.

Vecinos del lugar indicaron a El Comodorense que la víctima sería un hombre identificado con las iniciales G. I.

Hasta el momento, no fueron precisadas las circunstancias en las que se produjo el ataque. Se aguarda información oficial que permita establecer cómo ocurrió el hecho y determinar si existen personas identificadas o detenidas en relación con el caso.

De confirmarse que se trató de un homicidio, sería el duodécimo registrado en Comodoro Rivadavia en lo que va del año y el segundo de este mes, teniendo el cuenta el crimen de Jeison “Mantequilla” Díaz (30) el jueves 3 en el barrio Pueyrredón, y por el cual fue imputado Edwin Olguín (32), tras declarar que “solo quise proteger a mi familia”.