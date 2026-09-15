"En Chubut no hay más despidos", afirmó Avila

En una muestra de despliegue territorial, el diputado nacional y titular del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables de Chubut, Jorge Ávila, encabezó una asamblea masiva en Manantiales Behr y luego se trasladó al yacimiento El Tordillo, junto a autoridades provinciales, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados.

En el Perforador SAI 307, el líder gremial ratificó el fin de los despidos, ponderó el arribo de la operadora CrownPoint y destacó el valor de la mano de obra local. Además, inspeccionó el perforador SAI 307 (no convencional), acompañado, entre otros, por el gobernador Ignacio Torres y directivos de las empresas operadoras y de servicios San Antonio Internacional y CrownPoint.

Durante el acto desarrollado al pie del equipo perforador, Ávila puso en valor la reconversión de un yacimiento maduro que en 2010 se encontraba al borde del abandono y remarcó el compromiso sindical para sostener las fuentes de empleo a través de la llegada de nuevos inversores.

“Nosotros no le tenemos que tener miedo a la nueva tecnología; la tenemos que saber usar. Queremos que los hijos de nuestros trabajadores se preparen para manejar estos equipos automatizados. Al aportar al no convencional, estamos garantizando un sindicato fuerte y dejándole 100 años más de Petróleo a Comodoro Rivadavia”, aseguró.

Antes, en la asamblea en Manantiales Behr, el dirigente dio explicaciones sobre las recientes tensiones operativas y ratificó la postura institucional de defender cada contrato de trabajo frente a cualquier intento de parálisis o bloqueo injustificado.

En ese ámbito, Avila garantizó la estabilidad del personal en la provincia de forma contundente. “Acá terminan los despidos. En Chubut no hay más despidos; el que eligió quedarse se va a quedar y se va a jubilar acá porque nosotros tenemos palabra y compromiso. Los trabajadores petroleros conocemos el frío, el miedo y el terror, pero aprendimos a trabajar y no nos vamos a asustar al primer tiro”, afirmó.

OBRAS Y COMPROMISO SOCIAL

En otro tramo de su alocución, Ávila se refirió a la contribución económica que realiza la actividad petrolera al municipio y a las arcas provinciales, reclamando una justa devolución en infraestructura básica para la comunidad local.

“El 90% de lo que recauda la Provincia sale de acá, del petróleo. Por eso exigimos que las autoridades cumplan y le devuelvan a la ciudad el margen que merece. Cobra mucha plata la Intendencia y cobra la Provincia por regalías, pero seguimos teniendo rutas miserables que no se pueden terminar de reparar. Hay que decirlo con claridad: nosotros les damos la ganancia a la región y merecemos viajar seguros”, exigió.

Finalmente, reafirmó la mirada solidaria de la institución, destacando que el gremio continuará garantizando la cobertura del 100% en medicamentos para los jubilados de la actividad y que el próximo 7 de octubre se iniciará la construcción de un nuevo complejo hotelero para alojar a médicos especialistas que atenderán a los trabajadores petroleros y sus familias.