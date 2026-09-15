Rocas Coloradas, una apuesta turística estratégica

El recorrido fue guiado por el preventor del Área, Gustavo Giménez, junto con Elías Echavillú, guía de turismo local, quienes aportaron a la interpretación del territorio poniendo en valor la riqueza geológica, paleontológica y paisajística del área.

Durante la travesía, además, se visitaron puntos emblemáticos como el Pico Salamanca, el Valle de Marte, el Monte de Meteoritos, el Cerro de los Colores y el majestuoso Bosque Petrificado, testimonios de millones de años de historia que hacen de Rocas Coloradas un producto único y diferencial.

En ese contexto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, señaló que “para nosotros es importante que la Cámara de Comercio esté en territorio conociendo la magnitud de Rocas Coloradas, ya que no solo forman parte del directorio del Ente, sino que son actores fundamentales de la matriz productiva de nuestra ciudad”.

“Por ese motivo, era necesario que conozcan este Área Natural Protegida, la recorran y aprecien su belleza porque nadie puede vender o recomendar lo que no conoce. Hoy Rocas Coloradas ya no es una promesa; es un producto turístico competitivo, consolidado y con demanda creciente que genera empleo y desarrollo para Comodoro”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CaCIPCR), Alexis Tögel, destacó la importancia de la articulación público-privada, al afirmar que “recorrer este lugar fue una importante oportunidad porque entendemos que conocer la ciudad y sus atractivos es clave para ayudar a potenciar la industria del turismo. Es fundamental seguir abordando el enfoque público-privado para que el desarrollo de toda la región sea un trabajo conjunto”.

Esta acción forma parte de la estrategia impulsada por la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo y su Programa de Anfitriones Turísticos, con el objetivo de profundizar el conocimiento del destino y posicionar a Rocas Coloradas como un producto turístico competitivo, contribuyendo a consolidar a la ciudad como un destino emergente en la Patagonia.