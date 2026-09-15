Diputado chubutense acusado de "frenar" proyectos de control y permisos de pesca

César Treffinger integra la Comisión de Intereses Marítimos, la cual solo se reunió una vez en lo que va del año.

Organizaciones ambientales y sociales denunciaron en las últimas horas el nulo avance legislativo de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados de la Nación.

Las entidades Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde apuntaron directamente contra la conducción del espacio, a cargo del diputado nacional por Chubut, César Treffinger (La Libertad Avanza), señalando que el cuerpo sólo se reunió en una oportunidad en lo que va del año y únicamente para constituir sus autoridades.

Según informó La Tecla Patagónica, el reclamo central de las ONG se enfoca en el freno al tratamiento de proyectos normativos vinculados a la sustentabilidad y el acceso a la información pública del sector pesquero.

Entre ellos destaca una propuesta impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro para la creación de un registro público de embarcaciones y permisos de pesca, herramienta orientada a transparentar la identidad de los operadores de la flota comercial, la vigencia de sus licencias, las especies autorizadas para captura y sus antecedentes infraccionales.

Desde las organizaciones, representadas entre otros por la directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, enfatizaron que la inactividad de la comisión afecta el monitoreo sobre la explotación de los recursos marítimos argentinos.

Asimismo, remarcaron el fuerte impacto de esta parálisis en la Patagonia, región donde la industria pesquera constituye un eje económico central y requiere de marcos regulatorios actualizados para el control y la fiscalización del caladero nacional.