Milei fue recibido con silbidos y abucheos en su llegada al Palacio Sarmiento

El Presidente encabezó un acto por el Día del Maestro con estudiantes de escuelas públicas y privadas.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el Día del Maestro en el Palacio Sarmiento, también conocido como Palacio Pizzurno, y aunque adentro del edificio lo hayan aplaudido en la calle se escucharon abucheos, silbidos y cantos en su contra.

Javier Milei llegó a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación acompañado por su equipo de seguridad, pero nada lo protegió del ruido desde los edificios de la zona de Marcelo T. de Alvear y Rodríguez Peña, como se pudo apreciar en un video difundido por el diario Página 12.

Al principio de la grabación viral se nota que el Presidente entró por el costado del Palacio Sarmiento, cuya fachada da al Pasaje Pizzurno.

Durante la jornada, el mandatario también publicó en sus redes sociales un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve una versión de él interactuar con Domingo Faustino Sarmiento en el día en que se cumplían 138 años de su fallecimiento.

En un intento por evitar una nueva controversia, como la que le valió una denuncia penal por su arenga política ante estudiantes de la ORT, el Presidente mantuvo este viernes un discurso apropiado a la edad de su público y posó con estudiantes de escuelas públicas y privadas en un intento de ablandar su imagen actual.

“Un país funciona igual que un aula”, sostuvo Milei, quien ejemplificó la buena convivencia con hábitos cotidianos como "hacer la fila sin colarse" o "no tirar el papel del alfajor al piso”.

Milei también resaltó los vínculos escolares asegurando que "aprender a ser un buen compañero es fundamental para la vida adulta", aunque en su ideología y su Gobierno no se reflejen los valores asociados con la empatía que son propias de la camaradería.

Antes de este viernes se esperaba que el Presidente se refiriera a las culpas políticas por el bajo desempeño de estudiantes argentinos en las pruebas PISA, pero por el momento esa materia quedó colgada.