Comodoro: más de mil conexiones de gas ejecutadas con fondos propios

Ante la paralización de la obra pública nacional, la gestión que encabeza el intendente Othar Macharashvili lleva invertidos cerca de 40 mil millones de pesos para llevar el servicio básico a miles de comodorenses en más de 20 barrios la zona norte y sur de la ciudad.

La gestión iniciada el 10 de diciembre de 2023 alcanzó una meta bisagra en el marco de su plan rector de desarrollo urbano: la concreción de mil conexiones de gas domiciliarias en diversos sectores de la ciudad, financiadas de forma íntegra con recursos de las arcas municipales.

Desde el inicio de su mandato, Macharashvili definió como prioridad responder a demandas históricas de infraestructura básica que habían quedado postergadas tras el boom petrolero. Ante un contexto nacional de desentendimiento de la obra pública, la administración comodorense asumió el compromiso de avanzar con fondos propios para saldar estas deudas con la comunidad.

“La ciudad no cuenta con todos sus barrios ordenados, pero venimos haciendo esa labor paulatinamente. Esta ampliación es parte de un proyecto rector para ir dotando de instalaciones de gas a muchos otros sectores de Comodoro”, enfatizó el intendente Macharashvili al repasar el alcance de las intervenciones.

PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO

El tendido de redes de gas benefició de manera directa a sectores clave tanto del norte como del sur comodorense. Entre los barrios alcanzados se encuentran Abel Amaya, Cordón Forestal, Acceso Sur, Jorge Newbery (Abásolo), Stella Maris, Ceferino Namuncurá, Isidro Quiroga, Don Bosco, Restinga Alí, Standart Norte, Manantial Rosales, Laprida, 25 de Mayo, ARA San Juan, Rodríguez Peña, René Favaloro, Presidente Ortiz, Gesta de Malvinas, General Mosconi y Saavedra.

Entre las ejecuciones más recientes se destaca la finalización del tendido en las manzanas 29, 30, 31, 32 y 64 del barrio Abel Amaya, donde a través de una inversión de $161.394.436,37 se desplegaron 850 metros de cañería para conectar a 60 nuevas familias.

Asimismo, la llegada del servicio en sectores productivos como Kilómetro 17 ratifica la visión del Ejecutivo local sobre el gas como un vector fundamental para el desarrollo económico y el progreso comunitario. "El acceso al gas natural representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos y un impulso para quienes desarrollan actividades en el sector", remarcó el jefe municipal.

GESTION DE RECLAMOS E INVERSION HISTORICA

En paralelo a la ejecución de los trabajos, el intendente Macharashvili encabezó activamente los reclamos ante la distribuidora Camuzzi para agilizar trámites y exigir el compromiso de la empresa concesionaria en las obras troncales que requiere el crecimiento poblacional.

“Cada ampliación de red significa una mejora concreta para los vecinos, tanto en términos de calidad de vida como de economía familiar. Seguimos priorizando este tipo de obras, pero necesitamos que Camuzzi, como prestador del servicio, se comprometa con las inversiones en estas redes troncales que demandan una erogación enorme”, sostuvo en forma contundente.

Para sostener este ritmo de ejecución sin financiamiento externo, el Municipio destinó recursos propios de manera escalonada y sostenida, invirtiendo por contrato en el 2024, $10.955.918.486,38; en el 2025 $15.322.719.556,82 asignados a la ampliación de la red; en tanto este año, se han destinado a nuevas obras $7.396.864.764,42.

A este paquete de inversión en la red de gas se le suman cerca de 3.000 millones de pesos canalizados mediante convenios con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para obras complementarias de agua y cloacas, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de dotar de servicios esenciales a cada rincón de Comodoro Rivadavia.