Gianni denunció cobros de sueldo a militantes de La Libertad Avanza

La concejal de La Matanza confirmó su salida del bloque libertario y lanzó fuertes cuestionamientos contra dirigentes del espacio. Los acusó de exigir “retornos” a militantes incorporados a organismos estatales.

Leila Gianni confirmó su salida de La Libertad Avanza y abrió una fuerte disputa interna al cuestionar el funcionamiento del espacio en La Matanza. La concejal conservará su banca, aunque dejará de integrar el bloque libertario.

La dirigente explicó que tomó la decisión porque considera que el espacio se apartó de los principios que la habían llevado a sumarse al proyecto de Javier Milei. “Salí de un espacio que dejó de representar aquello por lo que decidí luchar”, afirmó.

Uno de los cuestionamientos más duros estuvo dirigido a dirigentes de la estructura libertaria en el distrito. Gianni los acusó de exigir dinero a militantes que consiguieron puestos en organismos estatales. Según su denuncia, les “piden retornos del sueldo a los militantes que meten en ANSES”.

“PIDEN COIMAS DE LOS SUELDOS”: LEILA GIANNI SE BAJÓ DEL BARCO LIBRRTARIO Y PRENDIÓ EL VENTILADOR CONTRA LA BANDA DE MILEI EN LA MATANZA



La exfuncionaria de Capital Humano y actual concejal en La Matanza, Leila Gianni, rompió definitivamente con La Libertad Avanza acusando a… pic.twitter.com/64G3mTfi04 — Diagonales (@diagonalesweb) September 7, 2026

La concejal vinculó esas prácticas con una lógica política que, desde su perspectiva, contradice el discurso con el que La Libertad Avanza llegó al Gobierno. También recordó su incorporación a la gestión y aseguró que Milei le había pedido que fuera “su espada” para enfrentar un sistema que identificaba con la corrupción.

La ruptura también alcanzó al armado partidario y a las decisiones vinculadas con la fiscalización electoral. En ese contexto, Gianni cuestionó las conductas de algunos referentes libertarios y sus recorridos por distintos espacios políticos en busca de cargos.

“No puedo ser incoherente con mis convicciones ni fingir demencia”, sostuvo. Y profundizó su crítica: “Cuando ves que tus propios dirigentes transan con el poder de turno, te das cuenta de que son exactamente lo mismo”.

La salida de Gianni suma así otro conflicto al interior de La Libertad Avanza. La concejal, que durante los primeros meses de la gestión defendió públicamente al Gobierno de Milei, quedó ahora posicionada como una crítica directa de la estructura libertaria.