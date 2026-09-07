Cortes de agua de hasta 24 horas en distintos barrios de Comodoro

Este martes se interrumpirá el suministro en sectores de Zona Norte y Zona Sur. Los cortes tendrán una duración de 24 y 12 horas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 8 de septiembre se realizarán trabajos correspondientes al Plan Anual de Mantenimiento Programado del Sistema Acueductos, por lo que se interrumpirá el suministro de agua potable en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

En el sector de Zona Norte, el corte comenzará a las 12:00 y se extenderá por un lapso de 24 horas. La interrupción afectará a los barrios Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Fuerza Aérea Argentina, Kilómetro 8, Saavedra, zona de chacras de Saavedra, Divina Providencia, un sector de General Mosconi, loteo ex Radio Estación, Los Tres Pinos, Petroleros Privados y un sector de La Floresta.

Por otra parte, en Zona Sur, el servicio será interrumpido desde las 6:00 y durante 12 horas en los barrios Centro, Pueyrredón, Roca, Ceferino, 9 de Julio, José Fuchs, 13 de Diciembre, Humberto Beghin y un sector de Stella Maris.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos de los sectores alcanzados por la medida realizar un uso racional del agua durante el período de interrupción y hasta la normalización del servicio.

Los trabajos estarán a cargo de los departamentos de Saneamiento y Sistema Acueductos y Acuíferos de la SCPL.