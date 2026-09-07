Sarao vuelve a escena con música e ilustración en vivo

Liliana Ostrovsky, Camila Vaccaro y César Fabián Fredini regresan a Patio Ilustrado con una propuesta que cruza distintas disciplinas artísticas.

Una canción puede disparar una imagen y una historia puede encontrar otra dimensión cuando música e ilustración suceden al mismo tiempo. Esa es la búsqueda de Sarao Canciones Ilustradas, que en septiembre volverá a Patio Ilustrado para una nueva noche de encuentro artístico.

La propuesta reúne a Liliana Ostrovsky, Camila Vaccaro y César Fabián Fredini, con una puesta en la que cada uno aporta su lenguaje. Ostrovsky lleva la ilustración a escena y construye las imágenes en vivo; Vaccaro se encarga de la voz y el piano; mientras que Fredini aporta la guitarra.

El resultado es una experiencia que combina música, relatos e ilustración en vivo, con una dinámica en la que las distintas expresiones dialogan y se transforman frente al público.

La nueva presentación será el domingo 13 de septiembre, a las 19, en Patio Ilustrado, ubicado en Av. Kennedy 2715.

Las reservas anticipadas pueden realizarse al 297 400-3706. Los cupos son limitados.