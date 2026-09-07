Fuerte choque en La Floresta dejó a un hombre de 73 años hospitalizado

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en Kennedy y Rivadavia. El conductor de una Ford EcoSport fue trasladado al Hospital Regional tras sufrir lesiones.

Un hombre de 73 años fue trasladado al Hospital Regional luego de protagonizar una colisión entre dos camionetas durante la mañana de este lunes en el barrio La Floresta.

El accidente ocurrió después de las 8, en el cruce de las avenidas Kennedy y Rivadavia. Personal de la Comisaría Seccional Cuarta llegó al lugar tras recibir un aviso a través de la red radial y encontró una Ford EcoSport y una Toyota Hilux involucradas en el impacto.

El conductor de la EcoSport manifestó fuertes dolores físicos a raíz de la colisión, por lo que se solicitó una unidad sanitaria. Tras recibir asistencia en el lugar, los profesionales determinaron que presentaba lesiones que requerían una evaluación de mayor complejidad y dispusieron su traslado al Hospital Regional.

En el operativo también intervinieron agentes de la Dirección de Tránsito y de la División Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.