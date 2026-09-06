Abandonó su vehículo tras provocar un choque

El incidente se registró este domingo a la madrugada en la Ruta 3, frente al Chalet Huergo. No se reportaron personas lesionadas.

Un conductor provocó este domingo a la madrugada un choque en cadena sobre la ruta Nacional 3, a la altura del Chalet Huergo.

Según la información oficial, el conductor de un Ford Focus perdió el control por razones que la policía intenta precisar. En su trayectoria descontrolada, el vehículo embistió violentamente contra una Ford Territory y un Fiat Palio.

El responsable del choque decidió abandonar el automóvil destruido en medio de la calzada.

Efectivos policiales de la Comisaría Primera acudieron al lugar para asegurar la zona de tránsito. Tras las primeras verificaciones, los uniformados constataron que no se registraron personas heridas.

Ya se trabaja en la identificación del conductor que abandonó el lugar.