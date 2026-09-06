Creciente preocupación entre productores rurales por la caza furtiva organizada

Fuentes del sector indicaron que son reiterados los casos como el ocurrido en un campo situado sobre la ruta 27. Un grupo de hombres usurpó el predio y lo utilizó para faenar guanacos y equinos. Por el volumen de lo secuestrado, la carne estaría destinada para venta clandestina.

El incidente ocurrió el jueves 27 de agosto, pasadas las 14, en una estancia ubicada a 200 kilometros de Comodoro Rivadavia. A partir de la denuncia de los propietarios del predio rural, fuentes consultadas por este diario indicaron que la Justicia investiga faena clandestina que estaría destinada a la comercialización ilegal, además de daños en el establecimiento.

Todo comenzó cuando los propietarios del campo descubrieron la intrusión de un grupo de personas en el establecimiento rural ubicado sobre la ruta Provincial 27, a unos 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información obtenida, los dueños constataron la situación al arribar al predio y detectar signos de forzamiento y destrozos en accesos, aberturas, cerraduras, cristales y portones de la vivienda principal y dependencias anexas.

CAZA EN VEDA Y FAENA ILEGAL

Por la logística de traslado en camionetas y la técnica de faenamiento focalizada en cortes de alto valor comercial como cuartos y lomos, la causa se orienta hacia una presunta maniobra de caza furtiva organizada.

La actividad se habría desplegado durante un período de veda estricta, fuera de la temporada legal de caza de guanacos, sin autorización de los propietarios ni permisos del organismo de fauna competente. También habían faenados equinos.

A partir de la denuncia de los damnificados, los usurpadores del predio fueron detenidos en la ruta cuando huían.

En el procedimiento se secuestró carne silvestre faenada en gran volumen, junto a carne de equinos.

El volumen incautado y el abandono de restos en el lugar de faena hace presumir a los investigadores la existencia de un circuito de comercialización clandestina de fauna protegida.

Otro punto bajo investigación es el riesgo sanitario. La faena se había realizado sin cadena de frío, sin inspección veterinaria ni controles bromatológicos, lo que representa un riesgo para la salud pública por la eventual presencia de enfermedades zoonóticas si esa mercadería llegaba al mercado informal.

DETENCION E INCAUTACIÓN

Los sospechosos fueron interceptados por personal policial de la jurisdicción sobre la ruta 27, a partir de la alerta dada por los propietarios. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente.

Además de la infracción a las leyes de fauna, en la causa se investigan delitos conexos como violación de domicilio, daños materiales y uso no autorizado del predio como centro de pernocte y procesamiento clandestino.

PREOCUPACION ENTRE LOS PRODUCTORES

El caso volvió a exponer la preocupación de los productores rurales por la falta de recursos específicos de la policía para combatir este tipo de delitos.

Actualmente, Comodoro Rivadavia cuenta con una reducida División de Seguridad Rural con jurisdicción muy amplia, que abarca desde Uzcudun, Camarones, Salamanca y toda la zona sur hasta Río Senguer, lo que dificulta el control preventivo y la respuesta inmediata.

Por ese motivo, desde el sector se plantea la necesidad de contar con un asiento legal sobre ruta Provincial 27 y la conformación de una brigada especializada en delitos rurales que pueda actuar en forma coordinada con el Ministerio Público Fiscal, similar a la DPI Rural que funciona en otras jurisdicciones.