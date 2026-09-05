Liberan al imputado por el homicidio del jueves

Edwin Olguín quedó sometido a proceso, pero recuperó la libertad, tras afrontar la audiencia judicial por el asesinato de Jeison Yeraik Díaz, ocurrido el jueves por la noche en el barrio Pueyrredón.

En horas de la tarde de este sábado se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de investigación en relación con el homicidio de Jeison Yeraik Díaz, alias “Mantequilla”. La causa tiene como imputado a Edwin Olguín.

La fiscal Andrea Rubio requirió que se declarara legal la detención del imputado y se le formalizara el delito en su contra, bajo la calificación provisoria de homicidio simple. La acusadora pública no solicitó ninguna medida de prisión preventiva.

Por su parte, el defensor de Olguín no se opuso a la legalidad de la detención de su asistido y destacó “la objetividad de la fiscal en cuanto que puede cambiar la calificación jurídica” a una menor, como de “no pedir medidas de coerción”, solicitando la libertad de su defendido. Para concluir el juez penal resolvió declarar legal la detención, autorizar la formalización del delito en contra del imputado Edwin Olguín y dispuso su libertad en virtud de la no existencia de peligros procesales.

La fiscal Rubio en un primer momento solicitó que se declarara legal la detención del imputado ya que el 3 de septiembre por la noche, la Seccional Quinta recibió un llamado informando que en la calle Barceló, del barrio Pueyrredón solicitaban presencia policial por una persona herida con arma de fuego.

Al llegar se encontraron con dos personas heridas de arma de fuego, describió la fiscal.

Seguidamente solicitó que se formalizara el ilícito acontecido el 3 de septiembre, cuando siendo alrededor de las 20:30., el imputado Olguín se encontraba en el interior de su domicilio con su pareja y su hijo. Concurrió al lugar Jeison Díaz portando un arma de fuego y blandiendo la misma en forma amenazante.

Díaz y Olguín entraron en lucha, forcejearon y se produjeron tres disparos. Uno impactó en la pareja de Olguín y los otros dos en una pierna de Díaz. Producto de este accionar se produjo el deceso de Díaz por shock hipovolémico.

La fiscal calificó provisoriamente el caso como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Olguín. No descartó que a futuro, con el avance de la investigación, se determine que la calificación pueda variar a exceso en la legítima defensa o legítima defensa.

Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la muerte violenta de una persona y que existen elementos para tenerlo como probable autor del mismo, pero también hay otros elementos a ser evaluados para una posible exceso o legítima defensa, no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento, por lo cual por el momento no solicitó la fiscal ninguna medida de coerción.

"SOLO QUISE PROTEGER A MI FAMILIA"

Seguidamente se escuchó la palabra del imputado que accedió voluntariamente a declarar. Expresó: “solo quise proteger a mi familia, no pensé que iba a venir armado y llegar a este extremo”.

Por su parte el defensor particular Alejandro Fuentes no objetó la legalidad de la detención, ni el hecho y su calificación legal. Destacó la objetividad de la fiscal que a futuro el hecho puede encuadrar en legítima defensa o exceso en la legítima defensa y resaltó que no haya solicitado ninguna medida de coerción; por lo cual solicitó la libertad de su defendido una vez concluida la audiencia.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió declarar legal la detención del imputado, autorizó la apertura de la investigación por el hecho y la calificación esgrimidos por la fiscalía, y dando por anoticiado al imputado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Dispuso, para concluir, la libertad de Olguín ya que no existe en el caso peligro de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación.