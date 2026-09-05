Roberto Miguel Agüero tenía un pedido de captura vigente emitido horas antes por la jueza Raquel Tassello.

Lo buscaba una jueza y cayó en Rivadavia y Asturias

Un hombre de 41 años, identificado como Roberto Miguel Agüero, fue aprehendido durante la madrugada de este sábado, luego de que efectivos policiales constataran que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1:50, cuando personal de la Seccional Segunda realizaba un control de identificación de personas y vehículos en la esquina de las calles Rivadavia y Asturias.

En ese contexto, los uniformados observaron a un hombre que circulaba a pie por las inmediaciones y procedieron a identificarlo. Tras ingresar sus datos en los sistemas SIFCOP y SKUA, constataron que registraba un requerimiento judicial.

Según se estableció, el pedido había sido emitido el pasado viernes por la jueza penal Raquel Tassello.

Ante esta situación, Agüero fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la correspondiente audiencia de control.