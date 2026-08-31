Comodoro concentró 16 alcoholemias positivas en los controles del fin de semana

La Provincia controló 1.873 vehículos en la ciudad, realizó 713 test de alcoholemia y retuvo dos rodados. En Rada Tilly se verificaron 93 vehículos sin infracciones.

El despliegue de seguridad vial realizado durante el fin de semana tuvo en Comodoro Rivadavia uno de sus principales focos, con controles en distintos sectores de la ciudad y la periferia. Los operativos estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Vial, en coordinación con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

En la ciudad se controlaron 1.873 vehículos y se realizaron 713 test de alcoholemia. Como resultado, 16 conductores fueron detectados en estado de ebriedad, mientras que los agentes labraron 43 infracciones y retuvieron dos vehículos.

Los procedimientos formaron parte de un operativo provincial que alcanzó a 7.663 vehículos y contempló 4.157 controles de alcoholemia. En todo Chubut, 45 conductores alcoholizados fueron retirados de la vía pública, se labraron 155 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 14 rodados.

En Rada Tilly, los controles alcanzaron a 93 vehículos y se efectuaron 52 test de alcoholemia, sin registrarse infracciones durante el operativo.

En el resto de la provincia, los controles también dejaron distintos resultados. Trelew registró 15 conductores alcoholizados sobre 489 test realizados, mientras que en Esquel se detectaron seis casos positivos entre 1.732 controles de alcoholemia. Allí se registró además el resultado más elevado de todo el fin de semana, con 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

En Puerto Madryn fueron detectados tres conductores alcoholizados y se retuvieron ocho vehículos. En la Comarca Andina se comprobó un caso positivo, junto con 15 infracciones y dos automóviles retenidos. También hubo controles en Rawson, Playa Unión, Gaiman, Camarones, José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico, Atilio Viglione y Tecka.