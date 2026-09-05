Derrotó de visitante 2-1 al Deportivo Sarmiento en el partido que estaba pendiente de la 19ª fecha. Nicolás Reyes marcó los dos tantos del “Parque”.

Saavedra cerró el Apertura A con victoria y finalizó segundo

General Saavedra terminó en el segundo lugar del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Parque” se presentó este sábado en el estadio Pampa Zaldúa y se llevó los tres puntos al derrotar por 2-1 al Deportivo Sarmiento.

Saavedra se quedó con la victoria por los dos goles que convirtió Nicolás Reyes. Cristian Méndez había abierto el marcador para el dueño de casa.

De esa manera, General Saavedra fue el subcampeón del torneo Apertura A, certamen que fue ganado por Jorge Newbery, mientras que el “Depo” finalizó el certamen en el sexto lugar.