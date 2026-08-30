Le ganó 1-0 a Deportivo Portugués por la última fecha del campeonato. Saavedra venció 3-1 a Palazzo, y Laprida superó 2-0 a Petroquímica.

USMA se despidió del Apertura A con una victoria fundamental

En un partido clave para sumar en la tabla anual, Unión San Martín Azcuénaga le ganó de visitante 1-0 a Deportivo Portugués, en la continuidad de la 22ª y última fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco “patricio” se fue del estadio “José Guerreiro” con la victoria por el gol que anotó -en el segundo tiempo-, el goleador Nicolás Mercado, quien desde el punto del penal marcó el único gol del encuentro.

Por su parte, General Saavedra, con dos de Brian Vega, y un tanto de Cristian Reyes, le ganó de local 3-1 a Próspero Palazzo, que marcó por intermedio de Josué Jara.

Mientras que Laprida se impuso en condición de visitante por 2-0 ante Petroquímica, con anotaciones de Thiago Rearte y Mauro Sanhueza.

La jornada, que arrancó el sábado con el 0-0 entre Comisión de Actividades Infantiles y Deportivo Sarmiento, se completará el próximo miércoles -en horarios a confirmar- con los duelos Jorge Newbery-Rada Tilly y Huracán-Argentinos Diadema.

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Panorama de la 22ª fecha

SABADO 29

- CAI 0 / Deportivo Sarmiento 0.

DOMINGO 30

- Deportivo Portugués 0 / USMA 1.

- General Saavedra 3 / Próspero Palazzo 1.

- Petroquímica 0 / Laprida 2.

MIERCOLES 2

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

- Huracán vs Argentinos Diadema.