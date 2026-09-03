El campeón Jorge Newbery y Rada Tilly igualaron sin goles, mientras que Huracán y Argentinos Diadema terminaron 1-1. Este sábado, Sarniento y Saavedra jugarán el pendiente de la 19ª fecha.

La última fecha del Apertura A se cerró con dos empates

Con dos partidos, este miércoles se completó la 22ª y última fecha del torneo Apertura A "José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el campeón Jorge Newbery empató en La Madriguera sin goles ante Rada Tilly.

Por su parte, en el estadio Domingo Perea, del club Laprida, Huracán ofició de local e igualó 1-1 con Argentinos Diadema.

El gol del “Globo” fue obra de Ciro Barrionuevo, mientras que para Diadema, anotó Claudio Leguizamón.

Cabe destacar que el torneo se pondrá al día este sábado desde las 16, cuando el Deportivo Sarmiento reciba en el “Pampa Zaldúa” a General Saavedra en el partido pendiente de la 19ª fecha.