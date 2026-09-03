Las formativas empiezan el torneo ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet

El certamen, que lleva el nombre de “José ‘Pepe’ Bova”, tendrá acción este jueves en Náutico Rada Tilly con juegos en Infantiles y Juveniles, de la rama femenina .

Este jueves desde las 20 se pondrá en marcha en cancha de Náutico Rada Tilly, la competencia ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet, que lleva el nombre de “José ‘Pepe’ Bova”, quien fuera un reconocido árbitro de la zona, y que falleció el martes 23 junio último en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 22, cerca de la localidad de Chimpay, en la provincia de Río Negro.

El certamen se jugará para las categorías formativas, y en ese contexto, será -en esta ocasión- para la rama femenina, informó la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

La actividad de este jueves comprenderá dos partidos entre el local Náutico y Gimnasia, que se enfrentarán en Infantiles y luego en Juveniles. Leandro Aguirre y Facundo Iza serán los árbitros de ambos juegos.

El viernes y sábado, la acción continuará en el mismo escenario de juego, como así también habrá actividad -el sábado- en el Socios Fundadores, mientras que el domingo, se jugarán partidos en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, es decir el reducto de La Fede Deportiva.

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Programa

JUEVES 3

En Náutico Rada Tilly

20:00 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

21:30 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

VIERNES 4

En Náutico Rada Tilly

20:00 Cadetes (F); Náutico Rada Tilly vs Gimnasia.

SABADO 5

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

16:00 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

17:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

19:00 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

En el Socios Fundadores

14:30 Infantiles (F): Gimnasia vs Petroquímica.

16:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Petroquímica.

DOMINGO 6

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica.

17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica.