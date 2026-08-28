Argentina viaja a Quebec para cerrar la Cuarta Ventana FIBA

El plantel se va a Canadá. En la delegación está Carlos Rivero, al igual que el DT Pablo Favarel, ambos de Gimnasia de Comodoro.

Tras el triunfo por 89 a 75 sobre Puerto Rico en Mar del Plata, el seleccionado argentino de básquet regresó en el mediodía del viernes a Ciudad de Buenos Aires. Por la noche, viajará hacia Quebec, Canadá, donde el lunes enfrentará a los locales. El partido se disputará desde 20:10 y podrá verse en vivo por TyC Sports, DSports y CourtSide1891/DAZN.

El equipo arribará a Quebec pasado el mediodía del sábado, para comenzar allí con sus entrenamientos.

Argentina, que tiene en su plantel al pívot Carlos Rivero y el DT Pablo Favarel -ambos del campeón Gimnasia de Comodoro Rivadavia- cuenta con un récord de 6 victorias y 1 derrota, el cual lo ubica segundo en el Grupo F detrás de Canadá (7-0) y delante de Uruguay (5-2). Bahamas (3-4), Puerto Rico (2-5) y Panamá (2-5) completan el grupo. Los tres primeros y el mejor cuarto entre ambas zonas conseguirán su boleto a Qatar 2027.

Los Clasificatorios FIBA continuarán en noviembre para Argentina -que también tiene en su cuerpo técnico al comodorense Nicolás Casalánguida- con dos partidos de local ante Bahamas y Canadá, y cerrarán en febrero 2027 en condición de visitante contra Puerto Rico y Bahamas.