Será este sábado y domingo en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8. Juegan Gimnasia-La Fede y Petroquímica-Náutico.

Se desarrolla el Final Four del Apertura en Primera Femenino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) continuará el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2026 y en este caso será para la categoría Primera división de la rama femenina.

En ese contexto, el Final Four -semifinales- se disputará sábado y domingo en el gimnasio “Cemento Comodoro” del club Petroquímica, en Kilómetro 8.

Desde las 18 jugarán Gimnasia y La Fede y luego lo harán el local “Petro” y Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, se jugará el partido por el tercer puesto y luego la definición por el título.

Por otra parte, la ACRB informa que la semana próxima -viernes 4-, comienzo -en Primera Masculino- el torneo Clausura “Etapa Asociativa Pre Federal 2026”, mientras que el sábado 5, la competencia ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet “José ‘Pepe’ Bova” en categorías formativas y en ambas ramas.

Programa

SABADO 29

En el “Cemento Comodoro” – Km 8 - Semifinal

18:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Marcia Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

19:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera, Jorge Alarcón y Marcia Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

DOMINGO 30

En el “Cemento Comodoro” – Km 8 - Final

17:30 Primera Femenino: 3er. Puesto / Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2.

19:00 Primera Femenino 1er. Puesto / Gdor. Semifinal 2 vs. Gdor. Semifinal 1.