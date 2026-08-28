Argentina se impuso a Puerto Rico  y dio otro paso de cara a Qatar 2027

Fue victoria por 89-75, en Mar del Plata. Los goleadores nacionales fueron Gabriel Deck (23), Leandro Bolmaro (19), Facundo Campazzo (13) y Nicolás Laprovittola (12).

Por la Cuarta Ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027, la Selección Argentina de básquet derrotó a Puerto Rico por (89-75) en el Polideportivo Islas Malvinas de la Ciudad de Mar del Plata. Con este triunfo alcanzó un récord de 6-1 en el Grupo F, con una diferencia importante respecto de sus principales competidores.

El equipo de Pablo Prigioni manejó los tiempos durante la primera mitad, en un comienzo de mucha intensidad y equilibrio. El seleccionado encontró una de sus principales vías de anotación en el perímetro (5/11 en triples en el cuarto), además de capitalizar las pérdidas ajenas para sumar en ataque rápido.

El elenco nacional sostuvo la delantera en un segundo período de marcador ajustado. La presión sobre la primera línea volvió a ser una herramienta importante y con un protagonismo ascendente por parte de Gabriel Deck (12 puntos en esa mitad), fundamentales para mantener la ventaja (43-42).

En el complemento, Argentina salió con mayor concentración y seguridad en el manejo de la pelota. Consiguió ordenar sus ofensiva y generar opciones claras ante la defensa zonal de Puerto Rico, que comenzó a sentir el desgaste físico. Esa superioridad se reflejó progresivamente en el tanteador, con una brecha que fue creciendo a medida que avanzaron los minutos (la máxima fue de +14).

Argentina cerró la jornada con una interesante actuación colectiva, con Gabriel Deck como máximo anotador de la noche con una planilla de 23 puntos (8/13 en tiros de campo) y 6 rebotes. En doble dígito también estuvieron Leandro Bolmaro (19), Facundo Campazzo (13 y 10 asistencias) y Nicolás Laprovittola (12), concentrando entre los cuatro el 75% de los puntos.

Por su parte, el pivote salteño Carlos Rivero, jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, no pudo debutar, mientras que tampoco jugó el base José Vildoza.

Tras este partido, la delegación regresará a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su recorrido a Québec, para enfrentar a Canadá el lunes 31 a las 20:10. El encuentro tendrá transmisión por TyC Sports y DSports en Argentina y CourtSide1891/DAZN, para el resto del mundo.

Foto: Prensa CAB.