Carlos Rivero tendrá su primera experiencia en la Selección Argentina

El pívot del campeón Gimnasia de Comodoro Rivadavia, es uno de los doce convocados para el partido de este jueves ante Puerto Rico por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.

Carlos Rivero, quien en la última temporada se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, es uno de los doce jugadores que quedaron en el plantel de la Selección Argentina, que este jueves recibirá a Puerto Rico por el inicio de la segunda fase de las Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027.

Rivero, pívot salteño de 2,07 metros de estatura es uno de los jugadores que integran el equipo argentino que comanda Pablo Prigioni, y que tiene como asistentes a Pablo Favarel -DT de Gimnasia- y al comodorense Nicolás Casalánguida (Boca Juniors).

Los otros dos jugadores que juegan en la Liga Nacional son el pívote Francisco Caffaro (Boca), Gonzalo Bressan, (Atenas de Córdoba), y José Vildoza, quien regresó al “Xeneize”.

El resto del plantel se completa con Juan Ignacio Marcos, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovítola, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck, y Juan Pablo Vaulet.

El partido contra Puerto Rico se jugará a partir de las 19:10 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, con transmisión de TyC Sports, DSports, Courtside 1891 / DAZN.

Tras este partido, Argentina regresará a la Ciudad de Buenos Aires para emprender viaje a Québec. Allí, enfrentará a Canadá el lunes 31 a las 20:10.