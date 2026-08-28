El “Verde” se mide este viernes desde las 19 ante su par de La Plata. Boca y Centro Español Plottier abren la acción a partir de las 17 en el Socios Fundadores.

Gimnasia recibe la cuarta fase de la Liga Federal Formativa en U-17 Masculino

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia será este viernes el anfitrión de uno de los cuadrangulares correspondiente a la cuarta fase de la Liga Federal Formativa de básquet para la categoría U-17 Masculino.

En ese contexto, el elenco, que conduce Iván Parodi se las verá desde las 19 en el Socios Fundadores ante su par de Gimnasia de La Plata.

Abriendo la programación, chocarán a partir de las 17 Boca Juniors de Capital Federal y Centro Español Plottier de Neuquén.

Cabe destacar que de los tres rivales, Gimnasia ya se enfrentó -también en Comodoro- a Centro Español a quien derrotó por la tercera fase 75 a 69, donde brilló Santiago Ivanoff, goleador del juego con 27 puntos.

El plantel del “Verde” se encuentra integrado por los siguientes jugadores: Benjamín Richard, Matías González, Felipe Rodríguez, Valentín Segurado, Ramiro Beliz, Benjamín Anríquez, Santiago Ivanoff, Ignacio Serón, Dago Pereyra, Luca Palacio, Lorenzo Milia y Gianluca Cinti.

Los jugadores mencionados son los que afrontaron el último juego del anterior cuadrangular, por lo que podría haber algunos cambios en su roster.

Los ganadores de cada grupo -en total son diez cuadrangulares- y los dos mejores segundos, se clasificarán a la quinta fase, es decir a otros cuadrangulares de semifinales, con fecha de realización el 12 y 13 de septiembre.

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Programa – Socios Fundadores – Cuadrangular LFF

VIERNES 28

17:00 Gimnasia (LP) vs Boca Juniors.

19:00 Gimnasia (CR) vs Centro Español.

SABADO 29

16:00 Boca Juniors vs Centro Español.

18:00 Gimnasia (LP) vs Gimnasia (CR).

DOMINGO 30

9:00 Centro Español vs Gimnasia (LP).

11:00 Gimnasia (CR) vs Boca Juniors.