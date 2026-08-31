Argentina jugó un gran partido, pero no pudo frente a Canadá

Perdió de visitante 97-92 en el cierre de la ventana de agosto. Nicolás Laprovíttola tuvo una actuación excepcional con 31 puntos y 8 triples.

En el cierre de la Cuarta Ventana, la Selección Mayor Masculina cayó frente a Canadá por 97-92. Con este resultado, Argentina cerró la ventana con un récord de 6-2 en el Grupo F y mantiene una posición favorable de cara a la clasificación a Qatar 2027, con buenas perspectivas frente a sus otros competidores.

Argentina logró cambiar el desarrollo del partido tras un inicio en el que el rival marcó las condiciones. La reacción llegó desde la intensidad y un ataque más profundo, que permitió construir un parcial de 13-0 y tomar el control del marcador. Nicolás Laprovíttola lideró la respuesta con 12 puntos y 100% de efectividad en libres, dobles y triples, para cerrar un primer cuarto de alto goleo y con ventaja de 29-22.

El segundo período prolongó el buen momento y llevó la diferencia hasta los 17 puntos (40-23). Sin embargo, Canadá recuperó su impronta y encontró respuestas para recortar la distancia y volver a meterse en partido, hasta quedar a cinco (53-48).

Con una propuesta más física y agresiva, el conjunto de Norteamérica elevó la exigencia y provocó un mayor desgaste en las posesiones de la Selección. Esa tendencia se profundizó durante el complemento, cuando Canadá impuso su ritmo, condicionó las decisiones nacionales y limitó las opciones para conseguir puntos fáciles.

De esta manera, el conjunto canadiense revirtió nuevamente el tanteador y entró al último período con una ventaja de 73-66. Esos diez minutos mantuvieron la dinámica de un partido mucha tensión, con la Selección sosteniendo el esfuerzo y compitiendo hasta el final en busca de esa victoria de enorme importancia para sus aspiraciones.

La gran figura fue Nicolás Laprovíttola, quien terminó la noche con 31 puntos y 8/12 en triples (66%). A su producción ofensiva también le sumó 7 en tiros libres y 4 asistencias, en una actuación determinante.

Los Clasificatorios FIBA continuarán en noviembre con dos partidos de local ante Bahamas y Canadá, para concluir en febrero 2027 en condición de visitante contra Puerto Rico y Bahamas.

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Síntesis

Canadá 97 / Argentina 92

Canadá (23+25+25+24): Nickeil Walker 26, Marcus Car 14, Mfiondu Kabengele 14, Luguentz Dort 25 y Kelly Ollynik 11 (fi); Kyle Wiltejer 3, Trae Bell-Haynes 0, Koby McEwen 2, Thomas Scrubb 1, Khem Birch 1 y David Muenkat 0. DT: Gordie Herbert.

Argentina (29+24+16+23): Facundo Campazzo 3, Nicolás Latrovíttola 31, Leandro Bolmaro 7, Gabriel Deck 6 y Francisco Cáffaro 7 (fi); Gonzalo Bressan 5, Juan Marcos 9, Gonzalo Corbalán 7, Nicolás Brussino 11, José Vildoza 0 y Juan Pablo Vaulet 6. DT: Pablo Prigioni.

Parciales: 23-29, 48-53 y 73-69.

Arbitros: Omar Bermúdez (México), Grant Todey (USA) y Diego Chiconato (Brasil).

Estadio: Videotron Centre (Quebec).

Foto: FIBA