La Fede Deportiva se consagró campeón en Primera Femenino

Derrotó 72-35 a Petroquímica en la final del torneo Apertura de básquet y dio la vuelta en el Km 8. El tercer puesto fue para Gimnasia.

La Fede Deportiva se consagró campeón del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama femenina al derrotar en la final a Petroquímica por 72-35.

El partido, que se jugó en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8 -que fue el escenario del Final Four-, tuvo el arbitraje de Facundo Iza, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En el “Bordó”, brilló la pívot Martina Saiz, quien fue la goleadora del partido y jugadora de mayor valoración, con 21 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 5 recuperos y solo una pérdida de balón.

Por su parte, Lupita Di Pauli aportó 15 tantos, con 5 rebotes, 2 pases gol, 2 recuperos y 2 pérdidas, mientras que Luciana Acuipil, anotó 11 tantos, bajó la misma cantidad en rebotes y tuvo 2 recuperos.

En el “Verdolaga”, su mejor jugadora resultó la también pívot Claribel Reynoso, goleadora de su equipo con 19 puntos y 25 rebotes, 1 tapa, una asistencia, aunque tuvo 5 pérdidas de balón.

Mientras tanto, en el partido por el tercer puesto, Gimnasia y Esgrima le ganó a Náutico Rada Tilly por 61-47, y se subió al podio.

El “Verde” se quedó con la victoria en un partido donde se destacó Paloma Kamann, goleadora del juego con 20 puntos, 6 rebotes, 4 recuperos y 5 pérdidas. Mientras que 10 tantos marcaron Lola Salas, con 4 rebotes, 4 recuperos y 2 tapas y María Smith, también anotó 10 unidades, con 4 rebotes, 3 asistencias, una tapa, 4 recuperos y el mismo número en pérdidas.

En Náutico, mientras tanto, las mejores resultaron Stefanía Pieroni (10 puntos, 11 rebotes, 3 recuperos e igual número en pérdidas) y Ariana Benítez (11 puntos, 4 rebotes, una asistencia, con 3 pérdidas).

De esa manera, el Apertura de básquet 2026 en la rama femenina llegó a su fin en Primera división, con la consagración de La Fede, el subcampeonato de “Petro”, el tercer lugar de Gimnasia y cuarto para Náutico.

Por otra parte, la ACRB informa que este viernes dará comienzo -en Primera Masculino- el torneo Clausura “Etapa Asociativa Pre Federal 2026”, mientras que el sábado 5, la competencia ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet “José ‘Pepe’ Bova” en categorías formativas y en ambas ramas.

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Panorama – Primera Femenino

SABADO 29

En el “Cemento Comodoro” – Km 8 - Semifinal

- Gimnasia y Esgrima 38 / La Fede Deportiva 64.

- Petroquímica 39 / Náutico Rada Tilly 38.

DOMINGO 30

En el “Cemento Comodoro” – Km 8 - Final

- 3er. Puesto

- Gimnasia y Esgrima 61 / Náutico Rada Tilly 47.

1er. Puesto

- Petroquímica 35 / La Fede Deportiva 72.