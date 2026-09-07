La Ford F-100 estaba a unos 30 metros de la costa y más de siete metros de profundidad, dentro del Parque Municipal Shoonem.

Retiraron del lago La Plata la camioneta que estaba hundida

Una Ford F-100 que permanecía hundida en el lago La Plata, en Alto Río Senguer, fue retirada finalmente del agua luego de varios días bajo la superficie.

El vehículo había sido localizado a unos 30 metros de la costa y a poco más de siete metros de profundidad, dentro del Parque Municipal Shoonem, área protegida de la provincia.

La presencia de la camioneta había encendido la preocupación por la posibilidad de que tuviera combustible y aceite en su interior, con el consecuente riesgo de afectar el ambiente del lago.

De acuerdo con la información suministrada, la F-100 había ingresado al área protegida el 2 de agosto y no contaba con un registro de salida. Su propietario, oriundo de Comodoro Rivadavia, fue identificado y el episodio quedó bajo investigación.

Entre las hipótesis planteadas se encontraba la posibilidad de que la camioneta hubiera caído al lago después de que se quebrara el hielo.

Las tareas realizadas en el lugar permitieron retirar finalmente el vehículo del agua y cerrar el operativo sobre la camioneta que había quedado sumergida dentro del área natural protegida.

El Parque Municipal Shoonem abarca unas 148 mil hectáreas e incluye los lagos Fontana y La Plata, además de sectores de importancia para la conservación del huemul y otras especies de fauna.