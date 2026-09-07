Benicio, el pequeño lector comodorense que sorprendió en EduCo

El niño habló sobre literatura y terror durante una entrevista y su particular manera de expresarse se viralizó.

Benicio es un niño comodorense apasionado por la lectura y durante la feria educativa EduCo protagonizó una charla que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la elocuencia y claridad con la que se expresó.

La entrevista fue realizada por el creador digital “Pepe en las nubes”, quien conversó con el pequeño lector sobre sus gustos literarios, los autores que admira y también sobre sus propias historias.

Benicio contó que disfruta especialmente de Ernesto Sábato y de Howard Phillips Lovecraft. Del escritor estadounidense destacó el horror cósmico, un género en el que, según explicó, “somos pequeñas hormigas en un universo de criaturas incomprensibles para nosotros”.

La conversación también derivó hacia su propia escritura. Benicio contó que escribió un relato de terror titulado “La Mujer de la Cicatriz”, cuya historia construyó alrededor de un giro final.

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El cuento presenta a un hombre que conoce a una mujer y se enamora de ella. La revelación llega en la última línea, cuando se descubre que ambos se conocieron en el trabajo y que el protagonista trabaja en una morgue.

Consultado sobre si había escrito él mismo la historia, respondió con naturalidad: “Sí, sí, lo escribí yo”.

Su manera de explicar conceptos literarios, utilizar términos propios del género y desarrollar sus ideas con absoluta soltura convirtió aquella charla en uno de los momentos que más llamó la atención de la feria.

La escena de Benicio hablando sobre libros, autores y terror comenzó a viralizarse y puso en primer plano a un pequeño lector comodorense que, con sus propias palabras, consiguió sorprender a quienes lo escucharon.