La Fiscalía ordenó peritajes sobre la estructura de madera afectada por el fuego para determinar cómo se inició y si existió intencionalidad.

El incendio de la casa vinculada a la madre de Ángel López pudo haber sido intencional

El incendio ocurrido durante la noche del sábado en una propiedad del barrio Zona de Quintas quedó bajo investigación judicial. El inmueble es señalado como el lugar donde residía la madre biológica de Ángel López, el pequeño cuya muerte conmocionó a Comodoro Rivadavia.

La fiscal de turno, Carolina Lovera, dispuso la intervención de peritos de la Policía Científica para examinar los restos de la estructura afectada y establecer el origen del fuego en la propiedad que habría habitado Mariela Altamirano.

Entre los puntos que deberán determinarse, se encuentra si las llamas se iniciaron de manera accidental o si existió una acción intencional.

El siniestro se produjo alrededor de las 23:40, luego del aviso realizado por una vecina. Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima acudieron hasta una calle sin nombre de la Zona de Quintas y solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios al constatar un foco ígneo de magnitud.

El sector alcanzado por las llamas correspondía a un quincho construido íntegramente en madera. En su interior, según manifestó posteriormente el propietario del inmueble, solamente se almacenaban materiales de ese tipo.

Las dotaciones de bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera hacia propiedades linderas. No se registraron personas heridas.

Ahora, el resultado de las pericias será determinante para establecer qué originó el incendio y avanzar en la investigación sobre las circunstancias en que comenzó el fuego.