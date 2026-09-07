Comodoro pone a punto sus plazas, paseos y bulevares

Las cuadrillas municipales intervienen plazas, paseos y boulevares de distintos sectores de Comodoro con trabajos concentrados principalmente durante los fines de semana.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia desplegó un cronograma de mantenimiento en distintos espacios verdes y áreas públicas de la ciudad, con intervenciones que abarcan poda de árboles, corte de césped, desmalezado y reparación de sistemas de riego.

Los trabajos, coordinados por la Dirección General de Parques y Paseos, se desarrollan en sectores de las zonas norte y sur e incluyen avenidas, boulevares, plazas, paseos y predios destinados a adultos mayores. La planificación concentra buena parte de las tareas durante los fines de semana para reducir las interrupciones al tránsito vehicular.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que las tareas comenzaron la semana pasada y continuarán durante esta semana en distintos espacios de la ciudad. “Cumpliendo con la consigna que nos ha dado el señor intendente, que es poner en valor todos estos espacios, las tareas de mantenimiento en la ciudad comenzaron a realizarse desde la semana pasada y durante esta semana se van a estar desarrollando en distintos espacios verdes, boulevares y paseos de la ciudad”, señaló.

Gómez también destacó el trabajo de las cuadrillas municipales en la poda, el mantenimiento de los sistemas de riego y el corte de césped en plazas y otros espacios verdes. Según indicó, el objetivo es revalorizar estos sectores para el esparcimiento y disfrute de los vecinos.

Respecto de la modalidad adoptada, el funcionario remarcó que durante los fines de semana los trabajadores realizan las labores para evitar dificultades en la circulación y reducir las molestias a los conductores.

SECTORES INTERVENIDOS

Entre los puntos donde se realizaron trabajos de poda se encuentran los boulevares de avenida Kennedy, entre El Patagónico y Crónica; el predio de la Fuerza Aérea, en Próspero Palazzo; el barrio Ciudadela; el boulevard de avenida Hipólito Yrigoyen y Alberto Blanc; los boulevares de la Ruta Nacional N° 3, entre avenida Roca y avenida Estados Unidos; los boulevares de avenida Tiburón e Hipólito Yrigoyen; y el sector de calle Olavarría y avenida Del Trabajo.

También se ejecutaron tareas de corte de césped y desmalezado en el espacio verde del barrio Ciudadela, la rotonda ubicada frente al ex Canal 9, los boulevares de avenida Rivadavia desde Viamonte hacia Malvinas, los boulevares de avenida Rivadavia entre Asturias y Malvinas, y los boulevares de Las Violetas, entre Huergo y San Martín.

El operativo continuará durante la semana en distintos espacios verdes, paseos y boulevares de la ciudad.