El arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, aseguró que a los millones que el Gobierno dice que sacaron de la pobreza "los han puesto en la miseria".

Dura crítica de la Iglesia a la gestión de Milei antes de que llegue el Papa

Mientras avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, cargó con dureza contra el gobierno de Javier Milei y advirtió por la destrucción del empleo formal y el cierre de decenas de miles de empresas, la mayor parte de ellas PyMEs.

"Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato. Cuando dicen 'hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza', no sé dónde los han puesto; creo que los han puesto a algunos en la miseria", afirmó sin ambages Sixto Rossi en el marco de una conferencia de prensa improvisada en la provincia mediterránea.

"Es cierto que los han sacado. La cosa es dónde los han puesto", insistió.

El arzobispo también se refirió a "un palabrerío hasta ofensivo", en abierta alusión a los recurrentes exabruptos de Milei y del muy bien rentado ejército de trolls libertarios que inundan las redes sociales con mensajes de odio.

"Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase", siguió Rossi, quien recibirá a León XIV cuando visite Córdoba como parte de la gira que hará por el país.

Las críticas de Sixto Rossi a la política económica de Milei y Luis Caputo, así como a su violencia discursiva como forma de hacer política, no son nuevas. Y en esa línea aseguró días atrás en diálogo con Canal C que el papa León XIV conoce el país al que llega.

"Sabe de lo lindo de nuestro pueblo y de la parte fulera, de la conducción de los gobiernos. No llega con los ojos vendados", explicó, por lo que consideró que venía "bien" la mirada del Papa porque en el país se está "destratando a los frágiles y sería lindo que se revierta".

La perspectiva de Sixto Rossi es la del desafío colectivo de "poner la mirada en el más necesitado". En ese sentido, opinó que León XIV es "más manso" que su antecesor Francisco, pero que representa "el legado de Francisco en los temas esenciales, sin perder lo propio, ya que hay continuidad en los temas generales como la paz, la migración, las economías inhumanas".

Durante el último tedéum en la Catedral porteña, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya se había mostrado firme ante la perspectiva del Gobierno nacional. "A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos", advirtió frente a Milei. Y cuestionó abiertamente las formas del gobierno libertario al advertir que "recorremos el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles".