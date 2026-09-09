Una luz extraña sobre el Chenque desconcertó a vecinos

Un vecino registró el llamativo punto luminoso cerca del mástil de la bandera y aseguró que antes había realizado varios giros en el cielo.

Una extraña luz volvió a poner al Cerro Chenque en el centro de la atención durante la noche en Comodoro. Un vecino logró fotografiar un punto luminoso en inmediaciones del mástil de la bandera argentina y compartió las imágenes en redes sociales.

Según relató, la luz había sido observada previamente mientras realizaba distintos movimientos en el cielo. “Alguien vio la luz que anda en el Cerro Chenque, da muchos giros y vimos que cayó del cielo… Es una luz muy rara”, contó al difundir la fotografía.

El testimonio sostiene que, tras los movimientos en el cielo, el objeto luminoso descendió hasta quedar en las inmediaciones del mástil, donde pudo ser registrado con una cámara.

La imagen rápidamente comenzó a circular entre vecinos y despertó distintas especulaciones sobre el origen de la luz. Por el momento, se desconoce qué era el objeto observado y no hay información oficial que permita establecer su procedencia.