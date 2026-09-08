Miguel Paradiso se despidió de Cámara del Crimen tras años junto a Ricardo Canaletti y aseguró que el canal conocía su situación económica.

Renunció en vivo el dibujante de Canaletti y dejó una dura denuncia contra TN

La despedida de Miguel Paradiso de Cámara del Crimen tuvo un tono inesperado. El histórico dibujante del ciclo tomó la palabra durante la emisión del domingo 6 de septiembre y anunció frente a las cámaras que dejaba el programa por un problema económico que, según afirmó, ya era conocido por el canal.

Paradiso fue durante años una de las figuras reconocibles del ciclo conducido por Ricardo Canaletti, que lleva 12 años al aire. Sus ilustraciones acompañaban los relatos sobre distintos casos policiales y permitían representar escenas, personajes y momentos centrales de las historias.

Con el tiempo, el dibujante también construyó un vínculo cercano con la audiencia. Los mensajes de afecto y reconocimiento que recibía a través del programa fueron parte de una despedida que comenzó con agradecimientos.

Luego de presentar su último boceto, Paradiso se dirigió a Canaletti y al público.

“Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí y es increíble cómo saluda la gente y agradece”.

Después llegó el anuncio que sorprendió al estudio: “Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor”, expresó.

''Renuncio'':

Porque el dibujante de Cámara del Crimen le renunció a TN en la jeta por no pagarle bien, ''me voy para siempre'' pic.twitter.com/iOB4RNgQPP — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) September 7, 2026

La definición tomó otro peso cuando explicó el motivo de su salida. “Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema. Así que me voy y para siempre”, afirmó Paradiso, dejando expuesta su situación económica y señalando que quienes manejan esa área dentro del canal ya estaban al tanto.

Canaletti reaccionó conmovido e intentó evitar que el momento quedara marcado como una despedida definitiva. “No hay para siempre, dame un abrazo, vení”, le dijo antes de acercarse para abrazarlo frente a las cámaras.

Paradiso también tuvo palabras para sus compañeros: “Gracias, quiero agradecer también a los chicos, que han sido tan amables”.

Desde detrás de cámara comenzaron a escucharse aplausos. Así terminó la participación del dibujante en esa emisión, entre el reconocimiento de quienes compartieron con él durante años el trabajo en Cámara del Crimen y una salida atravesada por el reclamo económico que hizo público en pleno vivo.