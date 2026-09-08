Una diputada neuquina figura con una deuda incobrable

Integra un listado junto con otros siete legisladores nacionales que mantienen un alto nivel de morosidad.

La morosidad de los argentinos llegó al Congreso Nacional. Y entre los casos detectados de legisladores que cuentan con abultadas deudas, algunas incobrables, está el de una diputada neuquina.

Un informe del diario Perfil, a partir de un análisis de las declaraciones juradas en base a la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), identificó a seis diputados y dos senadores nacionales con problemas en el cumplimiento de sus obligaciones. Si se suman los montos adeudados, el valor asciende a más de 500 millones de pesos de deudas en situación de morosidad con diferentes entidades financieras.

Desde que se conoció el alto nivel de endeudamiento que se registra en el país, el gobierno nacional argumentó que este es “un problema entre privados” y que no impulsará ninguna medida de salvataje para los deudores ni los bancos.

Sin embargo, el oficialismo habilitó en Diputados el tratamiento en la Comisión de Finanzas de la totalidad de los proyectos presentados por los diferentes bloques parlamentarios referidos al endeudamiento de las familias en la Argentina. Y el presidente de la comisión, el libertario Santiago Pauli, anunció que el 30 de este mes será la fecha tope para emitir un dictamen.

La diputada nacional neuquina que figura en esta lista de deudores dentro del Congreso es Soledad Mondaca, de La Libertad Avanza (LLA), que se encuentra en mora por un monto total de $71.218.000, y en situación cuatro, de acuerdo a los datos del BCRA.

Sin embargo, al desagregar ese monto, $4.865.000 son con Naldo Lombardi SA, $56.420.000 con el Banco Nación y $9.933.000 con el Banco Patagonia. Todas deudas calificadas en categoría cinco, es decir, irrecuperables.

También de la LLA figura el legislador sanjuanino, José Peluc, que aparece con una morosidad por $168.362.000 en situación cuatro, por $121.671.000 con Banco Nación y por $49.961 con Banco Galicia.

Otra libertaria, la diputada por Santa Fe, Verónica Razzini, se encuentra en categoría cinco por $37.817.000 con Banco Macro.

Pero la mora también llegó a la Cámara Alta para este espacio político. Se trata de la senadora Vilma Bedia, por Jujuy, que integra el bloque de LLA en el Senado y que se encuentra en categoría cuatro con el Banco Nación por $48.916.000.

De otros partidos figura el diputado por San Luis, perteneciente al bloque Unión por la Patria, Ernesto Alí, que registra una deuda de 150.452.000 pesos con el Banco Supervielle en situación cuatro (alto riesgo de insolvencia).

Sin embargo, según publicó Perfil, desde el entorno del legislador se aclaró que existe un atraso de tres cuotas de un crédito hipotecario UVA, que figura en su declaración jurada, pero que ya “se encuentra al día”.

A su vez, la legisladora por Mendoza Lourdes Arrieta, que inició en La Libertad Avanza (LLA) y ahora forma parte del bloque Provincias Unidas, figura en los datos del BCRA con un pasivo en categoría cuatro de $36.442.000 con el Banco Nación.

También la diputada Moira Lanesan Sancho, de Santa Cruz y de Unión Por la Patria, que adeuda $48.988.000 al Banco de Santa Cruz SA en categoría cuatro.

Volviendo al Senado, está la tucumana del Frente de Todos que actualmente forma parte del bloque Convicción Federal, Sandra Mariela Mendoza, que aparece en la central de deudores del BCRA en categoría cuatro pero por un monto menor: $ 95.000 con el Banco Nación.