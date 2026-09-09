Comodoro concentra la mayor cantidad de suicidios de Chubut

La provincia registró 34 casos durante el primer semestre de 2026. Comodoro Rivadavia contabilizó 12, más del 35% del total. En el Valle, Trelew y Puerto Madryn muestran una fuerte reducción respecto de los registros de 2025.

Durante los primeros seis meses de 2026, Chubut registró 34 suicidios, de acuerdo con los datos oficiales relevados por el área de Criminalística de la Policía provincial. El número mantiene una línea similar a la de los últimos años: fueron 62 casos en 2024 y 63 durante 2025.

El mayor número de episodios se concentró en Comodoro Rivadavia, con 12 casos, una cifra que representa algo más del 35% del total provincial. El peso de la ciudad en la estadística está directamente relacionado con su dimensión demográfica: concentra más de un tercio de la población de Chubut, por lo que el número absoluto de casos resulta proporcional a su cantidad de habitantes y no supone una tasa por habitante superior a la de otras localidades.

La distribución territorial presenta diferencias importantes. En la zona del Valle aparece una reducción particularmente marcada respecto del año pasado. Trelew registró 2 casos en los primeros seis meses, frente a los 13 contabilizados durante todo 2025, mientras que Puerto Madryn sumó 4, contra los 14 del año anterior. Rawson, en tanto, acumuló 6 episodios y Dolavon, 1.

En la cordillera y el interior provincial, los registros muestran un escenario heterogéneo. Esquel y Sarmiento tuvieron 2 casos cada una, mientras que Lago Puelo contabilizó 1. Al mismo tiempo, el relevamiento incorporó episodios en localidades que no habían registrado antecedentes durante los últimos dos años: Cholila sumó 3 casos y Gualjaina, 1.