Talleres textiles con una salida laboral concreta

El Centro de Promoción Laboral puso en marcha nuevos talleres presenciales para aprender confección, sumar experiencia productiva y generar oportunidades de empleo o emprendimientos propios.

El Centro de Promoción Laboral (CPL), dependiente del Municipio y ubicado en el barrio Divina Providencia, inició un nuevo ciclo de capacitaciones textiles con una premisa concreta: brindar herramientas que puedan transformarse en una salida laboral rápida.

Los talleres se desarrollan de manera presencial los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 12:30. La primera propuesta es “Vistiendo tu cocina” y continuará con confección de artículos para el baño y neceseres. En septiembre se incorporarán además la elaboración de bolsos materos y mantas playeras.

La capacitación apunta a mucho más que el aprendizaje de técnicas de confección. El objetivo es fortalecer el perfil productivo de quienes participan, acercándoles recursos prácticos para desarrollar proyectos independientes y acceder a nuevas oportunidades laborales.

“Los hacemos con el fin de que quienes concurren aprendan y tengan una salida laboral rápida”, explicó la directora del CPL, Leila Bayón. Según detalló, quienes completan las capacitaciones también pueden incorporarse como operarias al staff de producción de ropa de trabajo del espacio.

Bayón remarcó además el acompañamiento a mujeres que son sostén de familia, con el propósito de que puedan desarrollar sus propios emprendimientos y generar ingresos seguros.

Quienes quieran incorporarse a los talleres pueden acercarse al CPL, en Juan Francisco 1463, zona norte, de lunes a viernes de 8:30 a 18. También pueden comunicarse al 2974579752 o consultar las redes de Centro Promoción Laboral Textil.