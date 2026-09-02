El CPL inicia curso para fortalecer a emprendedores locales

La capacitación comenzará el lunes 7 y estará destinada a personas con conocimientos previos en costura.

El Centro de Promoción Laboral (CPL) de la Municipalidad pondrá en marcha el próximo lunes el curso “Vistiendo tu Cocina”, una nueva propuesta de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de emprendedoras y emprendedores vinculados a la costura.

La capacitación se desarrollará en la sede del CPL, ubicada en Francisco Luque 1463, barrio Divina Providencia, los días lunes 7, miércoles 9 y viernes 11, de 9:30 a 12:30 horas. Durante los encuentros, se trabajará en la confección de manoplas, agarraderas, cofias y delantales. Posteriormente, a partir del 14 de septiembre, se dará continuidad a la propuesta con la elaboración de sets de baño.

Al respecto, la directora del CPL, Leila Bayón, destacó la importancia de llevar adelante este tipo de espacios de formación destinados a quienes buscan desarrollar o potenciar sus emprendimientos, al afirmar que “los emprendedores nos venían solicitando este tipo de propuestas y vamos a avanzar en ello”.

Asimismo, remarcó que la iniciativa representa una manera de “ingresar a los hogares”, ampliando las posibilidades de acceso a la capacitación. “Si no pueden acudir a las clases presenciales, los interesados tienen la posibilidad de participar a través de las clases virtuales”, señaló.

Además de los encuentros presenciales, se ofrecerán clases virtuales el día posterior a cada clase, con el objetivo de que quienes no puedan acercarse hasta la sede del CPL también tengan acceso a los contenidos.

“Dado el contexto económico, sabemos que hay gente que no puede gastar en transporte; por ello para quienes no puedan asistir, se transmitirá la clase en vivo al día siguiente, replicando todo lo visto”, explicó Bayón.

Del mismo modo, quienes por distintas circunstancias no puedan participar de las clases virtuales tendrán a disposición tutoriales y videos, incluyendo contenidos difundidos a través de TikTok.

La directora del CPL adelantó que, en caso de que exista una demanda mayor o que los participantes requieran un refuerzo, la capacitación podrá replicarse en horario vespertino.

“Todas las semanas vamos a efectuar encuentros para emprendedoras”, anticipó Bayón, al remarcar que el objetivo es sostener en el tiempo estos espacios de formación y acompañamiento.

INSCRIPCION Y REQUISITOS

La capacitación será abierta al público, con cupos de entre 15 y 20 personas. Como requisito, se solicita contar con conocimientos previos en costura y, de ser posible, concurrir con máquina de coser propia. Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 297-4579752 para realizar la inscripción o consultar disponibilidad de cupos.