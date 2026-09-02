El Municipio avanza con el trazado de calles en Km. 18

Desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial continúan los trabajos de apertura de calles el sector.

La Subsecretaría de Tierras y la Dirección General de Agrimensura, dependientes de la cartera de Ordenamiento Territorial encabezada por Bruno Hernández, se encuentra desarrollando trabajos de mensura y replanteo de líneas municipales en Km. 18. Dichas labores responden a la necesidad prioritaria de avanzar con la apertura y consolidación de calles, infraestructura indispensable para garantizar la transitabilidad, el ingreso de servicios públicos y la organización del barrio.

Para continuar con estas tareas, desde la Municipalidad se solicita de manera urgente a todos los vecinos y frentistas, que ya han sido debidamente notificados, que procedan al inmediato corrimiento de cercos y alambrados, encuadrándose estrictamente en lo que establece la Ordenanza de Tierras vigente.

Asimismo, las autoridades del área remarcaron que el personal técnico debió reintervenir en la zona debido a que se constataron corrimientos de las estacas de demarcación colocadas originalmente, con el fin indebido de ganar metros de terreno sobre la vía pública.

En ese sentido, desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial se advierte que las estacas y mojones fijados por la Dirección General de Agrimensura poseen carácter oficial e inamovible. La alteración o remoción no autorizada de estos marcadores constituye un obstáculo directo para las obras comunitarias y una infracción grave a las normativas municipales.

“Para que el barrio pueda progresar con la apertura de calles y los servicios que benefician a todos, es indispensable el compromiso de cada vecino. El cumplimiento de las notificaciones y el respeto por las líneas municipales no es opcional, es una obligación regulatoria para el desarrollo de Km. 18", señalaron desde el área.

Se recuerda que los equipos técnicos continúan recorriendo el sector para verificar los avances en los deslindes y supervisar que cada parcela respete la línea de edificación y cerramiento correspondiente.