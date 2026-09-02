Instalan nueva cartelería informativa para los usuarios

La Subsecretaría de Transporte inició la distribución de afiches con mapas de recorridos, paradas clave y códigos QR.

En el marco de los 90 días de implementación del servicio de transporte urbano, la subsecretaría de Transporte, dependiente de la Servicios Públicos, a cargo de Cintia Juárez, implementó a partir de este miércoles un nuevo sistema de información que consiste en la colocación de cartelería en terminales y lugares públicos para indicar y diferenciar los recorridos de las distintas líneas.

Al respecto, el subsecretario del área, Daniel San Sebastián, comentó sobre el inicio del plan de distribución de afiches a distintas instituciones, que contiene la información gráfica de la descripción de los recorridos, calles, paradas principales y el QR para acceder al mapa digital del servicio.

“Con este nuevo formato de difusión, buscamos acercar la información al vecino de manera simple y accesible, sumando una alternativa más de comunicación directa en los barrios y en espacios públicos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “se está colocando más cartelería en la Terminal de Ómnibus para diferenciar claramente el servicio urbano del de larga distancia”.

Para conocer la información en tiempo real de los recorridos de las distintas líneas, el funcionario subrayó que “ya está en funcionamiento el link de Solbus Comodoro y a la vez también se cuenta con toda la información oficial actualizada en el sitio web transporte.comodoro.gov.ar”.

En otro orden, San Sebastián se refirió a los cambios efectuados en la calle Gil Álvarez, al indicar que las líneas 1, 2, 9 y 12 momentáneamente ingresan a la Terminal de Ómnibus de larga distancia.

Dentro del periodo de implementación de los 90 días, “seguimos trabajando a diario con las prioridades que son los recorridos, las paradas, las frecuencias y, sobre todo, la difusión de información clave para facilitar el uso del transporte público en la ciudad”.