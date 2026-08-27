Nueva jornada del programa Nutriendo Futuro

Este jueves por la mañana, en las instalaciones del Centro de Exposiciones y Promoción Turística (CEPTur), se desarrolló un nuevo encuentro en el marco del Programa Nutriendo Futuro, que brinda la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a cargo de María Cativa.

En el marco del refuerzo alimentario que se entrega a mujeres en situación de vulnerabilidad, se lleva adelante un programa de fortalecimiento que incluye talleres y capacitaciones orientados a la inserción laboral, la educación y a brindar herramientas de primeros auxilios, sobre todo para adquirir conocimientos que les permitan actuar en determinadas situaciones familiares de manera inmediata hasta tanto llegue la asistencia médica.

Con dos grupos de asistentes, el equipo de la Secretaría de la Mujer presentó la plataforma del Centro de Formación Integral de la Patagonia (CeFIP), herramienta que contiene tanto información general como distintos módulos del taller de nutrición, alimentos saludables y no saludables, enfermedades relacionadas con la mala nutrición, y módulos complementarios de alfabetización digital y habilidades blandas.

Al respecto, la directora general de Políticas de Género con Abordaje Territorial, María Laura Fusiman, explicó que además de la entrega de alimentos que abarca el Programa Nutriendo Futuro “se busca también brindar herramientas de capacitación para las mujeres, principalmente en lo que tiene que ver con nutrición. En este caso, además, se dictan dos capacitaciones complementarias relacionadas con la alfabetización digital y habilidades blandas”.

En lo que respecta a la presentación de la plataforma, la funcionaria indicó que se puede acceder de manera sencilla, ya que “es autogestiva”, por lo que “pueden ir avanzando en la medida que ellas lo requieran y al finalizar cada una de las instancias obtienen la certificación respectiva”.

Para concluir, la directora municipal destacó que el programa alcanza 260 mujeres que se encuentran inmersas dentro de distintos contextos, como la violencia por razones de género combinadas con situaciones de vulnerabilidad, entre otras.