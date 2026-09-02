Las Ciencias del Deporte preparan el II Simposio Patagónico

Se oficializó la fecha para la segunda edición del Simposio Patagónico en Ciencias del Ejercicio Físico, que tendrá lugar en Comodoro a través de la Asociación Civil de Ciencias del Deporte del Chubut, con el auspicio de Comodoro Deportes. Será el 25 y 26 de septiembre en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con la presentación de disertantes destacados a nivel nacional e internacional.

El Simposio Patagónico en Ciencias del Ejercicio Físico ya tiene fecha para su segunda edición, y será el 25 y 26 de septiembre en el aula magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Así lo confirmó el doctor Manuel Pazos Espin, presidente de la Asociación Civil en Ciencias del Deporte del Chubut, tras la reunión que mantuvo con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

De dicha reunión también participaron los licenciados Ángel Da Luz Pereira (vicepresidente de la Asociación) y Maximiliano Togel (Sec. Académico de la Asoc.), todos abocados a la logística y planificación de este gran encuentro de ciencia, salud y rendimiento de la Patagonia.

El Simposio Patagónico de Ciencias del Deporte reunirá a destacados profesionales y especialistas vinculados con la medicina del deporte, las ciencias del ejercicio, la preparación física, la evaluación del rendimiento, la tecnología aplicada y la investigación científica. La propuesta busca generar un espacio de actualización e intercambio interdisciplinario, articulando conocimiento científico con herramientas de aplicación práctica.

El evento está dirigido a profesionales, profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, entrenadores, deportistas y apasionados por la ciencia del ejercicio.

“La verdad que nos recibió Hernán con las puertas abiertas como siempre, y se comprometió a apoyar 100% el Simposio, lo cual nos viene muy bien, porque tener al Ente Comodoro Deportes como aliado estratégico realmente nos permite visualizar lo que pretendemos como Ciencias del Deporte aplicada a la salud en todo Comodoro Rivadavia”, comentó el deportólogo comodorense Manuel Pazos.

“Vendrá gente de reconocimiento nacional e internacional, que apoyará toda la evidencia científica para que tanto la población de Comodoro como nosotros mismos podamos recibir esa calidad de información. También habrá disertantes del ámbito local, ya sean profesionales de la salud y claramente también profesores de educación física, licenciados, que sumarán con su aporte a toda esta fiesta de las Ciencias del Deporte”, explicó.

“Serán dos días, el viernes 25 de septiembre será de jornada completa, desde las 9:00 a 19:00, y el sábado será media jornada de 9:00 a 13:00. Esto estará dividido en niveles de mesa, las cuales tendrán temáticas diferentes, y el sábado será más abocado a charlas magistrales, para que los disertantes tengan un tiempo extra para poder brindar todavía mejor la información”, agregó Pazos, respecto al evento que se desarrollará en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Esto es un grupo de trabajo que nació con la clara intención de visualizar las ciencias del deporte, nos unimos como Asociación, la cual está conformada claramente por un grupo de amigos, profesionales que sumamos entre todos las ganas de querer ayudar a la población, primero de nuestra región, a mejorar la calidad, y luego por supuesto transmitir esa misma información al resto, por qué no, del país”, concluyó. Para más información comunicarse a @cienciasdeldeportechubut

DISERTANTES

El Simposio Patagónico tendrá como expositores a los Msc. Anibal Bustos y Ezequiel Meder, a los doctores Sebastián Del Rosso y Juan Herbella, al profesor Ariel Couceiro, los licenciados Marcos Abrutsky y Gabriel Fantuzzi, entre otros destacados disertantes.

El Dr. Juan Manuel Herbella es médico sanitarista y deportólogo, con una destacada trayectoria en medicina del deporte y alto rendimiento. El Dr. Sebastián Del Rosso es Licenciado en Educación Física, Magíster en Fisiología del Ejercicio con orientación al Rendimiento Humano y Doctor en Ciencias de la Salud.

Ariel Couceiro González es Profesor Nacional de Educación Física, Entrenador Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas y especialista en Calidad de Movimiento, con una amplia experiencia como preparador físico y readaptador en múltiples disciplinas deportivas.

Ezequiel Meder es profesor de Educación Física y Licenciado en Ciencias del Entrenamiento Deportivo, especializado en el análisis de datos aplicados al rendimiento físico y deportivo. Posee experiencia en docencia universitaria, investigación, evaluación de deportistas y aplicación de tecnologías avanzadas al entrenamiento.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.