Gimnastas del Municipal 1 dirán presente en el Argentina Baila de Trelew

La escuela de Gimnasia Aeróbica del Gimnasio Municipal 1 viajará a Trelew para competir en el Campeonato Regional Argentina Baila, certamen que se hará el 13 de septiembre y en donde las gimnastas buscarán llegar a la instancia nacional que se realizará a fin de año en Mar del Plata.

Las profesoras Camila Sánchez, Melisa Obando y Abril Curaqueo, junto a Silvana Trabol, integrante de la comisión de padres, mantuvieron un encuentro con el director de deportes Martín Gurisich y con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para planificar el viaje a Trelew.

Es que 18 gimnastas (desde los 3 años) de la escuela de Gimnasia Aeróbica del Municipal 1 estarán participando el domingo 13 de septiembre en el Campeonato Regional Argentina Baila, en el cual se podrá obtener la clasificación a una instancia nacional que se hará en diciembre en Mar del Plata.

"Tuvimos una reunión positiva con Hernán Martínez, nos fue muy bien y conseguimos lo que queríamos, que era una ayuda para costear el transporte. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con la comisión de padres, hicimos rifas y otras cosas para juntar dinero”, explicó Obando.

Y aseguró que “las nenas están muy contentas y entusiasmadas. Para algunas será el primer viaje y su primera competencia, están con una gran expectativa. Algunas de las nenas ya han ido al torneo y es por eso que nos invitaron nuevamente, hace dos años que no asistimos y esta temporada decidimos volver y trabajar para estar”.