Florencia Famoso se coronó subcampeona sudamericana en Gimnasia de Trampolín

La comodorense se colgó la medalla de plata en la final de la modalidad tumbling, en Belo Horizonte. Fiorella Carrillo quedó cuarta en doble mini-tramp.

Florencia Famoso cerró una gran participación en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín 2026, que se desarrolló el pasado fin de semana en el UniBH Arena de Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, Brasil.

La gimnasta, que antes había obtenido el octavo puesto en la final de doble mini-tramp, alcanzó los 36.900 puntos y logró la segunda posición en la modalidad tumbling. La deportista local quedó detrás de Martina Lanús.

Asimismo, Fiorella Carrillo, de 13 años, también de Comodoro Rivadavia, se ubicó en la cuarta colocación en doble mini-tramp, completando una destacada actuación en la competencia internacional. Cabe destacar que, las gimnastas comodorenses viajaron acompañadas por la entrenadora Evangelina Nahuel.

“Fue un torneo súper lindo, muy bien organizado. En tumbling quedé segunda, y en doble mini-tramp quedé octava, pasé tercera a la final. Hubo un montón de gente nueva, y contrincantes nuevos que antes no había enfrentado. Fue un torneo sumamente especial para mí”, indicó Famoso.

Foto: Prensa Comodoro Deportes