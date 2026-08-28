Florencia Famoso logró el 8º puesto en el Sudamericano de Trampolín

La gimnasta comodorense competirá este sábado en tumbling durante el certamen que se desarrolla en Belo Horizonte, Brasil. A su vez, Fiorella Carrillo debutará en doble mini-tramp.

Comodoro Rivadavia está presente en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín 2026, que se está desarrollando en el UniBH Arena de Minas Tênis Clube, en Belo Horizonte. Se trata de Fiorella Carrillo y Florencia Famoso, quienes son acompañadas por la entrenadora Evangelina Nahuel.

Este viernes, alrededor de las 10 de la mañana, Famoso salió a escena en doble mini-tramp y adquirió el acceso a la final, logrando la mayor puntuación del grupo 2 con un score de 41.200. Posteriormente, la gimnasta comodorense de 20 años alcanzó un puntaje de 36.200 y se ubicó en la octava posición.

Famoso seguirá participando en el certamen continental y este sábado, a partir de las 9:40 horas, lo hará en la modalidad tumbling. Por su parte, Fiorella Carrillo (13 años) debutará este sábado, a las 10, en doble mini-tramp.