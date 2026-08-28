Nápoles apuesta al crecimiento de su semillero

Tiene como objetivo un viaje a la Alvear Cup de Mendoza para inicios del año que viene.

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su oficina a diversos integrantes de la comisión de padres de la escuela de fútbol infantil Nápoles, encabezada por su fundador y DT, Pablo Villagra.

En la reunión también estuvieron Félix Rivera, Silvia Villagra y Florencia Campagnoli, miembros de comisión directiva, quienes en conjunto comentaron en la reunión acerca del desarrollo de la escuelita, la actualidad de la misma, inquietudes y necesidades.

Tras el cónclave, Pablo Villagra, entrenador de la institución, apuntó: “Estamos planificando como vamos a seguir porque estábamos en Kilómetro 12 y ahora nos mudamos a Km. 5 a realizar la actividad. Somos una escuelita que tiene ya casi diez años y el acompañamiento de Hernán y el Ente Comodoro Deportes hacia nosotros siempre fue positivo”.

“Necesitábamos esta reunión para explicarle lo que habíamos avanzado y pedirle una mano en ciertas cosas. Somos una escuelita que participa en muchos torneos y también nos dedicamos a viajar bastante para que los chicos tengan otra experiencia, porque somos una escuelita formadora. Y la reunión sirvió para que le comentemos como venimos trabajando y como avanzaremos de ahora en más”, agregó.

“Mayormente jugamos lo que son torneos privados, Asturiano, CAI, también somos de anotarnos en torneos que organizan escuelitas para recaudar fondos. Somos mucho de colaborar en eso también. En su momento jugábamos los torneos de JM Futsal y también el Futsal Promocional. Hoy contamos con seis categorías y alrededor de 45 chicos, pero en su momento tuvimos 10 o 12 categorías”, resaltó Villagra.

LA ALVEAR CUP COMO OBJETIVO

“La reunión fue positiva. Siempre la respuesta del Ente es positiva. Hernán siempre la predisposición de ayudar y acompañar, siempre me sentí acompañado por el Ente Comodoro Deportes”, destacó el entrenador y fundador de Nápoles.

“Como proyecto, lo más cerca que tenemos es tratar de irnos a Mendoza, que se juega la Alvear Cup de fútbol infantil de once. Ya hemos ido hace dos años y es una linda experiencia. Lindo lugar, lindo clima, y llevaríamos a los 2016 y 2017. Estamos viendo si en diciembre poder meter otro viaje, pero hoy está difícil”, comentó respecto a la Alvear Cup que se desarrollará en General Alvear (Mendoza), del 11 al 14 de febrero de 2027.

“Soy el profe, y en el proceso tuvimos varios profes que se fueron yendo y termino siempre quedando solo. Entonces cuesta tener muchas categorías. Este año armamos una buena comisión de padres, pero en las escuelitas podés tener padres que suman, pero los chicos crecen, se van y la comisión cambia. Todos los fines de semana arranco a las 8:00 y termino a las 21:00. Para que todos los chicos puedan jugar, y viajando en diferentes torneos, se complica. Gracias a haber armado una buena comisión de padres este año por ahora estamos trabajando y esperamos seguir creciendo”, sentenció.