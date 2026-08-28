Rada Tilly y Newbery abren el Regional

Se enfrentan este sábado a las 16:30 en cancha del “Aurinegro” por la Zona 5 de la Región Patagonia. El domingo juegan CAI-Huracán.

Rada Tilly recibirá este sábado a Jorge Newbery por el arranque de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2026/27.

El partido, que se jugará en terreno aurinegro, dará comienzo a las 16:30 y tendrá una terna compuesta por árbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el juez principal será Maximiliano Selg, mientras que como asistentes actuarán Carlos Quintana y Gustavo Corbalán.

Esta primera fecha se completará el domingo con el duelo que sostendrán desde las 13 en el Estadio Municipal de Km 3, la Comisión de Actividades Infantiles y Huracán.

La terna también será local, y estará encabezada por Marcelo Ugarte, con el acompañamiento de Gabriel Jarpa y Carlos Flores.

En esta primera instancia, se jugarán seis fechas de todos contra todos con partido de ida y vuelta. Clasificarán de manera directa a la tercera ronda, el primero y segundo de cada grupo -en total son 12 zonas-, cinco están conformados por cuatro equipos, mientras que siete la integran tres clubes.

TODAS LAS ZONAS

A continuación se detalla los participantes de las doce zonas de la Región Patagonia:

Zona 1: Estrella Austral, San Martín y Camioneros (Liga de Río Grande).

Zona 2: ATEDYC (Asociación de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), Laserre y Camioneros (Liga de Ushuaia).

Zona 3: Bancruz, Escorpión, Santa Cruz y Deportivo Esperanza (Liga de Río Gallegos).

Zona 4: Boxing (Liga de Río Gallegos), Atlético San Julián (Liga de San Julián) y Río Mayo (Liga de Caleta Olivia).

Zona 5: Jorge Newbery, Huracán, CAI y Rada Tilly (Liga de Comodoro Rivadavia).

Zona 6: Deportivo Roca, Empleados de Comercio y Juan José Moreno (Liga del Valle).

Zona 7: Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Fontana y Cruz del Sur (Liga de Bariloche).

Zona 8: Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Talleres de San Antonio Oeste y Villalonga (Liga de Viedma).

Zona 9: Chimpay, Social Deportivo Luis Beltrán y Sportman (Liga de Luis Beltrán).

Zona 10: Darwin (Liga de Luis Beltrán), Alem Progresista (Liga de Cipolletti) e Independiente (Liga de Río Colorado).

Zona 11: San Patricio (Liga de Neuquén), Atlético Regina (Liga de Cipolletti), Deportivo Roca (Liga de Cipolletti) y La Amistad (Liga de Cipolletti).

Zona 12: Alianza de Cutral-Co, Independiente, Río Grande y Maronese (Liga de Neuquén).

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Programa de la 1ª fecha

SABADO 29

16:30 Rada Tilly vs Jorge Newbery.

Arbitros: Maximiliano Selg.

Asistentes: Carlos Quintana y Gustavo Corbalán.

Cancha: Rada Tilly.

DOMINGO 30

13:00 CAI vs Huracán.

Cancha: Estadio Municipal – Km 3.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Carlos Flores.

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Fixture – Zona 5 – Región Patagonia

1ª fecha (29 y 30/08)

- Rada Tilly vs Jorge Newbery.

- Huracán vs CAI.

2ª fecha (06/09)

- Jorge Newbery vs Huracán.

- CAI vs Rada Tilly.

3ª fecha (13/09)

- Huracán vs Rada Tilly.

- Jorge Newbery vs CAI.

4ª fecha (20/09)

- CAI vs Huracán.

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

5ª fecha (27/09)

- Huracán vs Jorge Newbery.

- Rada Tilly vs CAI.

6ª fecha (04/10)

- Rada Tilly vs Huracán.

- CAI vs Jorge Newbery.