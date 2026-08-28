Rada Tilly y Newbery abren el Regional

Rada Tilly recibirá este sábado a Jorge Newbery por el arranque de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2026/27.
El partido, que se jugará en terreno aurinegro, dará comienzo a las 16:30 y tendrá una terna compuesta por árbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, el juez principal será Maximiliano Selg, mientras que como asistentes actuarán Carlos Quintana y Gustavo Corbalán.
Esta primera fecha se completará el domingo con el duelo que sostendrán desde las 13 en el Estadio Municipal de Km 3, la Comisión de Actividades Infantiles y Huracán.
La terna también será local, y estará encabezada por Marcelo Ugarte, con el acompañamiento de Gabriel Jarpa y Carlos Flores.
En esta primera instancia, se jugarán seis fechas de todos contra todos con partido de ida y vuelta. Clasificarán de manera directa a la tercera ronda, el primero y segundo de cada grupo -en total son 12 zonas-, cinco están conformados por cuatro equipos, mientras que siete la integran tres clubes.
TODAS LAS ZONAS
A continuación se detalla los participantes de las doce zonas de la Región Patagonia:
Zona 1: Estrella Austral, San Martín y Camioneros (Liga de Río Grande).
Zona 2: ATEDYC (Asociación de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), Laserre y Camioneros (Liga de Ushuaia).
Zona 3: Bancruz, Escorpión, Santa Cruz y Deportivo Esperanza (Liga de Río Gallegos).
Zona 4: Boxing (Liga de Río Gallegos), Atlético San Julián (Liga de San Julián) y Río Mayo (Liga de Caleta Olivia).
Zona 5: Jorge Newbery, Huracán, CAI y Rada Tilly (Liga de Comodoro Rivadavia).
Zona 6: Deportivo Roca, Empleados de Comercio y Juan José Moreno (Liga del Valle).
Zona 7: Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Fontana y Cruz del Sur (Liga de Bariloche).
Zona 8: Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Talleres de San Antonio Oeste y Villalonga (Liga de Viedma).
Zona 9: Chimpay, Social Deportivo Luis Beltrán y Sportman (Liga de Luis Beltrán).
Zona 10: Darwin (Liga de Luis Beltrán), Alem Progresista (Liga de Cipolletti) e Independiente (Liga de Río Colorado).
Zona 11: San Patricio (Liga de Neuquén), Atlético Regina (Liga de Cipolletti), Deportivo Roca (Liga de Cipolletti) y La Amistad (Liga de Cipolletti).
Zona 12: Alianza de Cutral-Co, Independiente, Río Grande y Maronese (Liga de Neuquén).
……………
Programa de la 1ª fecha
SABADO 29
16:30 Rada Tilly vs Jorge Newbery.
Arbitros: Maximiliano Selg.
Asistentes: Carlos Quintana y Gustavo Corbalán.
Cancha: Rada Tilly.
DOMINGO 30
13:00 CAI vs Huracán.
Cancha: Estadio Municipal – Km 3.
Arbitro: Marcelo Ugarte.
Asistentes: Gabriel Jarpa y Carlos Flores.
……………..
Fixture – Zona 5 – Región Patagonia
1ª fecha (29 y 30/08)
- Rada Tilly vs Jorge Newbery.
- Huracán vs CAI.
2ª fecha (06/09)
- Jorge Newbery vs Huracán.
- CAI vs Rada Tilly.
3ª fecha (13/09)
- Huracán vs Rada Tilly.
- Jorge Newbery vs CAI.
4ª fecha (20/09)
- CAI vs Huracán.
- Jorge Newbery vs Rada Tilly.
5ª fecha (27/09)
- Huracán vs Jorge Newbery.
- Rada Tilly vs CAI.
6ª fecha (04/10)
- Rada Tilly vs Huracán.
- CAI vs Jorge Newbery.