Un equipo oficial chino se incorporó al TC2000

El Geely Icon se suma al proyecto SUV que el TC2000 comenzó a desarrollar en 2023 y que llevó por primera vez a las pistas en 2025.

El TC2000 abre un nuevo capítulo en su historia con la incorporación de Geely, que se convierte en la primera automotriz china en participar con representación oficial en una de las categorías más emblemáticas y tecnológicas del automovilismo argentino.

La marca eligió al Geely Icon para incorporarse al campeonato, sumándose a un proyecto que el TC2000 comenzó a desarrollar en 2023, cuando inició los primeros estudios y diseños destinados a trasladar a la competición el segmento que estaba transformando las estrategias de producto de la industria automotriz: los SUV.

Después de dos años de diseño, ingeniería y desarrollo, aquella visión se convirtió en realidad en 2025, cuando la nueva generación de SUV del TC2000 salió por primera vez a competir.

En 2026, con el concepto ya instalado en las pistas, Geely se incorpora a esta evolución y suma por primera vez una representación oficial china al proyecto.

Las dos unidades Geely Icon ya se encuentran en las instalaciones de Proracing Apex, en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde comenzó el proceso de desarrollo y construcción de los nuevos vehículos de competición.

El miércoles 26 de agosto de 2026 queda así marcado como el punto de partida de un nuevo proyecto deportivo que amplía las fronteras del TC2000 y suma una nueva procedencia a su historia.

UNA VISION QUE COMENZO EN 2023

La transformación del TC2000 hacia los SUV no nació de una decisión circunstancial.

En 2023, la categoría comenzó a trabajar sobre una pregunta estratégica: ¿qué vehículos debían representar a las automotrices en las pistas durante la próxima década?

La respuesta estaba en la evolución del propio mercado.

Los SUV comenzaban a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de los portfolios de las automotrices, transformándose en vehículos estratégicos para las marcas y en uno de los segmentos de mayor protagonismo dentro de la industria.

Comenzaron entonces los primeros diseños, estudios técnicos y desarrollos de ingeniería para construir una generación de vehículos de competición capaz de conservar la identidad estética de los modelos comercializados por las marcas y, al mismo tiempo, ofrecer las prestaciones de un verdadero auto de carrera.

En 2025, los SUV llegaron finalmente a las pistas. Lo que había comenzado dos años antes como una visión se convirtió en la nueva identidad del TC2000.

Históricamente, el automovilismo fue uno de los grandes escenarios utilizados por la industria para construir imagen, desarrollar tecnología y generar identificación entre un automóvil y el público.

El proyecto SUV del TC2000 recupera ese principio y lo adapta a la realidad actual del mercado. Que el vehículo que una automotriz busca posicionar en las calles pueda ser también el vehículo que la represente en las pistas.

Por eso, el TC2000 construyó su nueva generación alrededor de modelos SUV pertenecientes a diferentes automotrices y procedencias. Producto, diseño, tecnología, performance y comunicación convergen así dentro de una misma plataforma.

La incorporación del Geely Icon es el siguiente paso de esa evolución.

CHINA SE SUMA A UNA GRILLA GLOBAL

La llegada de Geely tiene además un significado que trasciende lo deportivo.

Las automotrices chinas se han convertido en protagonistas centrales de la transformación de la industria automotriz mundial, expandiendo su presencia internacional a partir de fuertes inversiones en tecnología, diseño, conectividad, electrificación e innovación.

Ese proceso también está modificando el mapa automotor argentino. La incorporación de Geely al TC2000 conecta ahora esa transformación industrial con el automovilismo.

Por primera vez, una automotriz china tendrá representación oficial dentro de la nueva generación SUV de la categoría. Y lo hará compartiendo pista con vehículos representativos de automotrices de distintos orígenes, dentro de una plataforma concebida precisamente para reflejar la diversidad y evolución de la industria.

El proyecto contempla la adaptación de la carrocería del Geely Icon a la estructura y a los componentes técnicos utilizados por el TC2000, preservando las líneas, proporciones y elementos de identidad que permiten reconocer inmediatamente al modelo.

Proracing Apex y el departamento técnico del TC2000 ya trabajan conjuntamente en el diseño, ingeniería y construcción de las primeras dos unidades.

El objetivo es transformar la identidad del SUV de producción en un verdadero vehículo de competición sin perder aquello que constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto: que el público pueda reconocer en la pista al vehículo que encuentra en la calle.

PRIMER OBJETIVO: EXPO AUTO CHINO

El proyecto ya tiene marcado su primer desafío: completar la construcción de la primera unidad para realizar su presentación oficial durante la Expo Auto Chino, el próximo 2 de octubre.

Agustín Roberi, Director de Proracing Apex: “Es sumamente motivante que una marca como Geely, con la trayectoria y evolución que está teniendo a nivel mundial, nos haya elegido para representarlos en el circuito deportivo, y más aún en el TC2000, que es la categoría más competitiva de la Argentina”.

Germán Lagoa, director de Proracing Apex: “Estimamos llegar con la primera unidad terminada para presentarla en la Expo Auto Chino el 2 de octubre. Ya tenemos pensados parte de los componentes y estamos desarrollando el trabajo en conjunto entre nuestro equipo y la parte técnica del TC2000 para cumplir con el objetivo de llegar a esa fecha con el primer auto de carrera listo”.

Con la incorporación del Geely Icon, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina contará con ocho modelos SUV: Toyota Corolla Cross GR-S · Toyota Corolla Cross · Chevrolet Tracker · Honda ZR-V · Volkswagen Nivus · Fiat Pulse · Nissan Kicks Play · Geely Icon.

El proyecto que comenzó a diseñarse en 2023, llegó a las pistas en 2025 y continúa expandiéndose en 2026. Ocho modelos de diferentes marcas y procedencias compartiendo un mismo escenario competitivo.

Una plataforma donde las automotrices pueden transformar sus modelos estratégicos en protagonistas deportivos y utilizar la competición como herramienta de posicionamiento, tecnología, comunicación y construcción de marca.